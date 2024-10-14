6萬人湧南投茶博民歌之夜回味青春　療傷歌后辛曉琪久別再開唱

▲辛曉琪受邀開唱。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投茶博會已於13日圓滿落幕，並於12日尾聲階段舉辦「民歌之夜」，邀請潘越雲、殷正洋、方季惟等知名歌手登台輪番演唱，並由「療傷歌后」辛曉琪壓軸，美聲迴盪，估計有6萬民眾到場聆聽。

縣政府指出，｢南投如此回甘~一心二葉演唱會」深受老、中、青不同年齡層民眾喜愛：11日的｢尬電之夜」吸引大批年輕歌迷湧進中興大操場，根據中華電信統計當天人流數達3萬764人次；12日的民歌之夜，也有大批民眾在清涼的夜空下席地而坐，還有全家帶著野餐墊參加，晚間6點左右會場已爆滿，後續還有很多民眾進場，夜間攤商人擠人、買氣暢旺，約有6萬人參與這項活動。

▲▼潘越雲、方季惟受邀開唱。

深受4、5、6年級生喜愛的潘越雲、殷正洋、方季惟、王瑞瑜、陳偉民、MVP迷霧森林接力演出，並由許久未在台灣公開演出的辛曉琪壓軸演唱，大批歌迷齊聚跟著一首接一首地傳唱、分享共同的青春記憶，讓茶博儼然變成「民歌趴」。

▲▼南投茶博民歌之夜吸引6萬人到場回味青春時光。

縣長許淑華表示，｢民歌之夜」現場如萬人演唱會，台上每一首歌，台下都能跟著一起唱，令人感動，感謝鄉親朋友支持，今年茶博會活動比以往盛大，也為農民找到出路，未來將持續精進、融入更多活動元素，進一步推廣南投茶業文化，讓茶成為各世代都喜愛的飲品。