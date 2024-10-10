國旗裝、新住民傳統服飾齊賀　5000人湧南投茶博會場參加國慶升旗

▲5000人齊聚南投茶博會場升旗，高呼中華民國生日快樂。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今天是中華民國113年國慶日，南投縣政府特別結合茶博活動舉行國慶升旗典禮，有來自各鄉鎮市近5000民眾穿著國旗服飾或配戴國旗、熱情到場參與，還有許多新住民穿著家鄉服飾參加，齊聲高呼「生日快樂」，讓這場升旗活動更具意義。

「宜居城市、幸福南投」南投縣慶祝113年中華民國國慶升旗典禮，早上在中興新村大操場進行，縣長許淑華帶領縣府團隊及各機關團體出席，由營北國中儀隊護旗進場、民和國中領唱國歌，中興高中樂隊也演奏國旗歌，將現場氣氛帶到最高潮，與會民眾手搖國旗歡欣迎旗，民和國中合唱團也現場演出及瑜珈體操帶動唱暖場；當青天白白滿地紅國旗冉冉上升之際，令在場民眾內心都感動不已。

許淑華表示，中華民國成立113年至今，在全國民眾共同團結及努力、先賢的努力與付出下，安然度過多次艱難與危機並，且逐漸茁壯，讓生長在台灣的中華民國2300百萬人民享受前所未有的民主自由與繁榮富足的生活，也激勵我們秉持著前人對這片土地的熱愛、繼續努力建設與奉獻。

縣府民政處表示，在重要交通路段及活動場域也都插滿國旗，展現出旗海飄揚、團結一心、共融共和、持續進步的象徵；升旗典禮後，許淑華、副縣長王瑞德及秘書長洪瑞智也於現場發放及品嚐農產品給與會民眾，有國旗裝扮的民眾更加碼獲贈茶博紀念杯一個。