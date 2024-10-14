南投茶博會「尬電之夜」演唱會　告五人壓軸！上萬粉絲擠爆會場

▲南投茶博會首辦｢尬電之夜」，邀請告五人壓軸演出。（圖／翻攝「南投縣政府」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

南投世界茶業博覽會於13日圓滿落幕，本屆首度於11日舉辦的｢尬電之夜」大型演唱會，青春搖滾樂團連翻上台「尬電」，並由新一代天團「告五人」壓軸，重磅卡司吸引上萬年輕熱情樂迷、粉絲擠爆中興新村大操場，帶動茶博會新一波高潮。

｢南投如此回甘~一心二夜演唱會」於11、12日連兩天登場，11日傍晚5點率先登場的是｢尬電之夜」，節目內容鎖定年輕族群：街頭嘻哈樂團丘與樂、嘻哈樂團火星混蛋，台語龐克搖滾樂團帕崎拉，全場充滿嘻哈搖滾風，帶動台上台下熱絡互動回響，高潮迭起，而在Youtube擁有超過千萬觀看點閱率的「情歌王子」邱軍，也到場演唱火紅的《運轉人生》等動人心弦的曲目；今年8月剛攻蛋成功的超人氣男團Ozone原子少年，更吸引許多粉絲從午後就到現場占位等待，為茶博會現場提前燃起萬眾期待的火熱氣氛。

▲▼上萬年輕歌迷擠爆會場。（圖／南投縣政府提供，下同）

最終重頭戲由成團以來頻頻獲獎，今年甫以〈又到天黑〉榮獲第35屆金曲獎年度歌曲獎的「告五人」擔綱，男主唱兼吉他手雲安、女主唱犬青及團長兼鼓手哲謙，使出渾身解數、賣力獻唱，吸引大批粉絲朝聖，現場歡呼尖叫連連。

縣長許淑華當晚也和副縣長王瑞德，縣議員林儒暘、簡千翔、林友友等來賓上台，向現場觀眾致意、發送簽名海報；許淑華表示，今年茶博除延續過去豐富展演內容，並新增許多年輕人喜愛的設計，包括千人手搖飲、咖啡可可區、藝人表演區、青農館、永續品味南投館等，「尬電之夜」大型演唱會邀請告五人等深受年輕人喜愛的歌手、樂團一起演出，滿場粉絲也激動回響，希望讓年輕朋友們感興趣，並實際體驗南投豐富、精彩茶業文化的效果。