　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投茶博會「尬電之夜」演唱會　告五人壓軸！上萬粉絲擠爆會場

▲茶博會首辦｢尬電之夜」，邀請告五人壓軸演出，吸引上萬年輕歌迷擠爆會場。（圖／翻攝「南投縣政府」臉書粉專）

▲南投茶博會首辦｢尬電之夜」，邀請告五人壓軸演出。（圖／翻攝「南投縣政府」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

南投世界茶業博覽會於13日圓滿落幕，本屆首度於11日舉辦的｢尬電之夜」大型演唱會，青春搖滾樂團連翻上台「尬電」，並由新一代天團「告五人」壓軸，重磅卡司吸引上萬年輕熱情樂迷、粉絲擠爆中興新村大操場，帶動茶博會新一波高潮。

｢南投如此回甘~一心二夜演唱會」於11、12日連兩天登場，11日傍晚5點率先登場的是｢尬電之夜」，節目內容鎖定年輕族群：街頭嘻哈樂團丘與樂、嘻哈樂團火星混蛋，台語龐克搖滾樂團帕崎拉，全場充滿嘻哈搖滾風，帶動台上台下熱絡互動回響，高潮迭起，而在Youtube擁有超過千萬觀看點閱率的「情歌王子」邱軍，也到場演唱火紅的《運轉人生》等動人心弦的曲目；今年8月剛攻蛋成功的超人氣男團Ozone原子少年，更吸引許多粉絲從午後就到現場占位等待，為茶博會現場提前燃起萬眾期待的火熱氣氛。

▲▼上萬年輕歌迷擠爆會場。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲▼上萬年輕歌迷擠爆會場。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲茶博會首辦｢尬電之夜」，吸引上萬年輕歌迷擠爆會場。（圖／南投縣政府提供）

▲茶博會首辦｢尬電之夜」，吸引上萬年輕歌迷擠爆會場。（圖／南投縣政府提供）

最終重頭戲由成團以來頻頻獲獎，今年甫以〈又到天黑〉榮獲第35屆金曲獎年度歌曲獎的「告五人」擔綱，男主唱兼吉他手雲安、女主唱犬青及團長兼鼓手哲謙，使出渾身解數、賣力獻唱，吸引大批粉絲朝聖，現場歡呼尖叫連連。

▲茶博會首辦｢尬電之夜」，吸引上萬年輕歌迷擠爆會場。（圖／南投縣政府提供）

縣長許淑華當晚也和副縣長王瑞德，縣議員林儒暘、簡千翔、林友友等來賓上台，向現場觀眾致意、發送簽名海報；許淑華表示，今年茶博除延續過去豐富展演內容，並新增許多年輕人喜愛的設計，包括千人手搖飲、咖啡可可區、藝人表演區、青農館、永續品味南投館等，「尬電之夜」大型演唱會邀請告五人等深受年輕人喜愛的歌手、樂團一起演出，滿場粉絲也激動回響，希望讓年輕朋友們感興趣，並實際體驗南投豐富、精彩茶業文化的效果。

ET快訊
搶博愛座衝突！短髮女遭阿北硬擠　伸腳反擊
LIVE／共軍軍演海警船闖我水域！　「殯葬界蔡依林」控角頭強
快訊／圍台軍演畫面曝！　巡防艇並肩航行
快訊／解放軍圍台軍演！金門雷達驚見小型目標　竟是偷渡客
大罷免潮！國民黨團宣告：將罷免不適任民進黨立委反制
「茶葉罐藏2萬美元」　前交長郭瑤琪涉賄判8年確定
史上首次！陸對台軍演模擬「要港要域封控」　紅圈標示6港口
快訊／大谷翔平得點圈發威！　道奇9:0完封大都會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

6萬人湧南投茶博民歌之夜回味青春　療傷歌后辛曉琪久別再開唱

台語天后朱海君搏感情唱出溫馨生命樂章　國慶之夜撫慰0403震災後花蓮鄉親心靈

南投茶博會「尬電之夜」演唱會　告五人壓軸！上萬粉絲擠爆會場

勞動部南分署「僱用獎助」助企業青銀共榮　最高可領18萬元

培養國內新銳藝術家　「2025台南新藝獎」10位得主出爐！

三三讀書會辦蔬菜趴公益晚會　義助台南弱勢及社福機構

網路買微型電動二輪車擅自改裝鋰電池自燃起火　南消籲勿任意改裝

拍美照搶大獎！富里鄉全國攝影大賽收件倒數計時　總獎金50萬

新花二線受震嚴重崩塌！太管處與秀林鄉攜手投注2800萬修復

花蓮振興券2天領取超過8成　10 ／18最後期限逾期不補發

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

蕭敬騰Summer世紀大婚賓客超強　半個演藝圈都來了！他們全家出動

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...

蕭敬騰婚紗照花絮曝光！　逆光親吻Summer超浪漫

國3重大車禍2死身分曝！　宮廟執事、街頭藝人遇劫

快訊／國道3號深夜嚴重車禍！1車凹爛扭曲　2人頭顱破裂慘死

蕭敬騰婚禮甜吻Summer　曬「13.33克拉千萬鑽戒」：一生愛妳

男騎車雙載高速逆向撞轎車　駕駛見2人慘跌炸魔性笑聲

6萬人湧南投茶博民歌之夜回味青春　療傷歌后辛曉琪久別再開唱

台語天后朱海君搏感情唱出溫馨生命樂章　國慶之夜撫慰0403震災後花蓮鄉親心靈

南投茶博會「尬電之夜」演唱會　告五人壓軸！上萬粉絲擠爆會場

勞動部南分署「僱用獎助」助企業青銀共榮　最高可領18萬元

培養國內新銳藝術家　「2025台南新藝獎」10位得主出爐！

三三讀書會辦蔬菜趴公益晚會　義助台南弱勢及社福機構

網路買微型電動二輪車擅自改裝鋰電池自燃起火　南消籲勿任意改裝

拍美照搶大獎！富里鄉全國攝影大賽收件倒數計時　總獎金50萬

新花二線受震嚴重崩塌！太管處與秀林鄉攜手投注2800萬修復

花蓮振興券2天領取超過8成　10 ／18最後期限逾期不補發

百元剪髮「賺什麼？」　網曝1關鍵：答案就在那

對中共軍演表達遺憾　國民黨籲民進黨回歸憲法「改善兩岸關係」

安溥登打狗祭又遭炎上！楊大正7分鐘喊話歌迷：失望就轉身別出征

鳴日號漏掛車廂「交通部不知情」　台鐵究責：至少3人有疏失

巫苡萱扮廚師玩諧音梗成功「除獅」！　樂天逆轉勝利血洗統一獅

男院子遭9隻比特犬包圍咬死　警到場目睹「惡犬還在拖屍」擊斃

今年秋冬妳需要「斗篷」！漆亮材質帥氣逼人　柔軟面料變仙女

快訊／新北休旅車失控！男騎士挨撞失去意識　多輛機車遭波及

淡水輕軌旁車禍！休旅車搶快左轉　對向賓士遭撞退到軌道上　

輕縱失能校長苦了無辜師生　教育部到底罰了誰？

地方熱門新聞

謝國樑含淚感謝全文：繼續捍衛基隆

草屯酷比親子運動公園啟用　貨櫃溜滑梯成新地標

花蓮振興券2天領取超過8成　逾期不補發

鍾肇政文學生活園區　推出「文學食玩盒」

桃園華陵里原民活動　企業贊助五星級便當

2024桃園閩南語說故事比賽總決賽　成績揭曉

網路買微型電動二輪車擅自改裝鋰電池自燃起火

新花二線受震崩塌　太管處攜手秀林鄉修復

朱海君搏感情　國慶之夜撫慰花蓮鄉親心靈

三三讀書會辦蔬菜趴公益晚會

「2025台南新藝獎」10位得主出爐！

富里鄉全國攝影賽收件倒數計時　總獎金50萬

國10橋下工程水箱車翻覆　駕駛喪命

亞洲最塞城市桃園六都最佳　市府回應了

更多熱門

相關新聞

南投茶博會千人揉茶雙十節登場

南投茶博會千人揉茶雙十節登場

南投茶博「千人揉球」活動於國慶日當天登場，許多民眾在慈心有機農業發展基金會引導下體驗傳統製茶工藝揉布球：將茶葉包進布巾裡，反覆揉捻成形，變成「打布球」，這個過程也是將茶廠渾圓大布球「縮小」、象徵台灣烏龍茶的獨特品質。

王心凌唱一半「告五人來了」！

王心凌唱一半「告五人來了」！

為了見告五人　童「猛背2000單字排名狂飆」

為了見告五人　童「猛背2000單字排名狂飆」

5000人湧南投茶博會場參加國慶升旗

5000人湧南投茶博會場參加國慶升旗

南投茶博2天逾17萬人次　單日破10萬刷新紀錄

南投茶博2天逾17萬人次　單日破10萬刷新紀錄

關鍵字：

2024南投世界茶業博覽會尬電之夜告五人

讀者迴響

熱門新聞

鮮肉武僧吃人妻！禪修整晚、用完多盒保險套

殯葬界蔡依林遭逼強拍性愛片！角頭設局交往卻施虐

快訊／解放軍今晨宣布圍台軍演！　展開「聯合利劍B」

屏東夜間恐怖爆炸「窗戶都在震」！　源頭找到了

蕭敬騰婚禮致詞喊話兒子：你們要添丁

即／北韓：前線部隊「射擊準備」

快訊／解放軍今晨宣布圍台軍演　央視獨家直播畫面曝

陳雨菲爆改金髮　驚呆被台灣球迷認出

台灣珍奶被偷「漫威男星劉思慕怒了」！

北海道將初雪　今年恐重演雪蟲大爆發

游鴻明愛女戀醫三代　一起去台大讀書

快訊／中共圍台軍演破200萬人觀看直播！

名下土地贈2兒！老父求扶養「被封鎖」提告討回了

陸生物科技公司集體中毒　已7死4傷

魏大勛求婚秦嵐遭拒爆分手　狗仔曝他「1轉變」

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

蕭敬騰Summer世紀大婚賓客超強　半個演藝圈都來了！他們全家出動

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面