南投茶博2天吸引逾17萬人次　單日破10萬刷新紀錄

▲南投茶博上周末登場，6日締造單日破10萬人入場新紀錄。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投世界茶業博覽會於上周末開幕，南投縣政府指出，前2天共吸引逾17萬參觀人潮，週日更創下單日超過10萬多人的歷史紀錄，經濟效益粗估突破3700萬元，邀請各年齡層的民眾把握展期，到中興新村逛茶博，品茶、買好茶，還有許多茶器、茶具及優質農產品。

縣長許淑華7日上午主持縣務會議，指出6日當天創下茶博會14屆以來當日逛展人潮最高紀錄，達10萬2千餘人次，加上5日逛展人潮7萬5千多人次，合計逾17萬人次，也刷新14年來紀錄，肯定縣府團隊和各級農會共同共同努力的成果，也期許朝本屆茶博會百萬人潮新紀錄邁進。

許淑華表示，全縣在山陀兒颱風期間所幸未受太大影響、農作物收成尚稱良好，不論是縣內行銷或外縣市果菜市場批發供給都很充足，也讓茶博會農產攤位各式農產應有盡有。

許淑華說，茶博會展期還有7天，除各個展館、眾多優質茶攤、茶器茶具及農產等內容，還有國慶日升旗典禮、千人揉茶、流行音樂晚會、民歌之夜，及年輕人最喜歡的千人手搖飲活動，歡迎國人來共襄盛舉，並提供建議讓縣府審慎研議，使各項活動都能更成功，助益觀光及農產行銷。