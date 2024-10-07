南投市「這村，這市」市集活動　懸賞1萬找圖文影音達人行銷景點

▲南投市「這村，這市」市集活動上周末起跑。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市公所在上個周末舉辦「這村，這市」市集活動，除邀集40多間在地商家，還搭配打卡集點送500或300元禮券，以及懸賞找出獎金高達1萬元的「圖文」或「影音」達人，希望讓民眾多認識南投市，並響應2024世界茶葉博覽會開幕。

市公所指出，本次活動由市長張嘉哲太座佳鈴熱情贊助，於5日在中興新村親情公園開幕，當天邀請平和國小太鼓隊熱情演出，現場特色攤商提供道地的台灣小吃，以及親子DIY體驗等；預計為期3個月的活動每次將推出不同主題，第一波主題推出「市長我來了」打卡集點活動：

遊戲規則是須在市集主場地、藍田書院、南投文化園區（武德殿）、稅務出張所（福瑞堂）、南投市配天宮等指定景點自拍，並在臉書上公開的貼文打卡，即可獲得1點，另在正巧文旅、督賀咖啡消費亦可獲得點數；集滿5點就能獲得南投市紅番禮券500元1張、集滿3點則能獲得家樂福禮券300元1張，市公所於5、6日兩天各發出88張禮券。

而張嘉哲夫婦在現場也特別加碼，與2人合照、現場貼文打卡，也送300元現金，吸引不少好朋友搶拍，金額遭秒殺，讓民眾敲碗喊「希望還有下一次！」另參賽者可透過「圖文發表」或「短影音製作」方式介紹南投市，並公開在臉書上貼文，透過民眾按讚次數、駐地記者、張市長、佳鈴的評比，選出積分最高的6名參賽者，每人可獲得1萬元獎金；活動詳細辦法可見張嘉哲臉書：https://www.facebook.com/share/p/g5eazbfmePx62jrT/。