吃和解飯前先喊話　黃國昌再籲行政院遵守三讀通過法律

▲民眾黨團三長黃國昌、吳春城、麥玉珍出席朝野和解飯餐敘。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政、立法正副院長與朝野黨團三長「和解飯」今（11日）登場，民眾黨團總召黃國昌會前受訪說，一切僵局都從行政院未編列預算開始，「解鈴還須繫鈴人，只要卓榮泰清楚表示行政院會遵守三讀通過法律，所有事情都可以迎刃而解」。

114年度總預算不斷被國民黨、民眾黨團擋下，遲遲無法付委，為此立法院長韓國瑜出面作東，邀請行政院三長卓榮泰、鄭麗君、龔明鑫與朝野黨團三長餐敘，當面溝通交換意見。

黃國昌說，民眾黨團幹部應立法院大家長韓國瑜之邀出席聚會，「相信聚會目的不是吃飯，吃不吃一點都不重要，希望行政院可以維持依法行政的原則」，台灣是法治國家，立院通過的法律案跟主決議，行政機關應該要遵守並編列預算。

黃國昌表示，一切僵局都從行政院未編列預算開始，「解鈴還須繫鈴人，只要卓榮泰清楚表示行政院會遵守三讀通過法律，所有事情都可以迎刃而解」。

黃國昌說，韓國瑜說莫忘世上苦人多，台灣原住民跟農民還有所有醫護人員，都是國家重要的一份子，依法應該享有的權益跟給付，行政院應該依法編列預算，「希望餐敘後，行政院能回到法治國家常規，把預算編列好」。