朝野「和解飯」破局！　傅崐萁：非常遺憾行政院沒學習尊重民意

▲國民黨團三長傅崐萁、林思銘、王鴻薇於朝野和解飯後離開。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

朝野和解飯今（11日）中午舉行，經過快兩小時的餐敘，國民黨團總召傅崐萁與書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇出面接受媒體訪問。傅崐萁表示，行政院送到立法院的總預算都沒有得到行政院的尊重，對於今天的飯局「非常遺憾」，行政院還沒有學習尊重民意。

傅崐萁指出，這屆立委從二月一號正式報到，到今天為止已經過了八個月，但經過八個月磨合，執政黨沒有思考為什麼國會多數做出的這些決議，行政院到現在都沒聽見。

傅崐萁提到，上個會期通過的重大法案跟決議，行政院送到立法院的總預算都沒有得到行政院的尊重，今天因為韓國瑜希望大家議事上可以更加順暢，所以邀集黨鞭餐敘，但沒有看到行政院的任何方案，甚至再次回到當時上個會期每個協商的過程，等於重新再來，非常遺憾表示，行政院還沒有學習尊重民意。

傅崐萁提到，回去後國民黨會藉由黨團會議當中，再做一個全面性的討論，他們可以感受到韓國瑜希望把朝野氛圍，協調到合理、合法的正軌去，尊重韓國瑜，也謝謝韓的邀宴，但是第一次的磨合，國民黨也會秉持尊重韓國瑜的心情，未來對於總預算會有更明確的態度，再跟外界報告。

今天的和解飯行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜及三黨黨團三長皆出席，與會者包括立法院副院長江啟臣、行政院副院長鄭麗君、立法院秘書長周萬來、行政院秘書長龔明鑫，受邀者還有民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘，國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇，以及民眾黨團總召黃國昌、副總召吳春城、幹事長麥玉珍。

