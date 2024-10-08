必勝客近距離爆頭！「員工射殺經理」棄屍垃圾桶　血跡滴整路

▲ 員工貪圖上司錢財，持槍殺害棄屍。（圖／翻攝自臉書、Milwaukee Police Department）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國威斯康辛州2月發生一起離譜事件，一名必勝客（Pizza Hut）員工覬覦上司繼承的7000美元（約新台幣22.5萬元）遺產，竟持槍將他射殺後棄屍於餐廳外的垃圾桶裡，震驚當地居民。

綜合Metro等外媒，此案發生於威州南密爾瓦基（South Milwaukee）一間必勝客門市，員工英格拉姆（Kavonn Ingram）被控在廚房槍殺經理斯坦吉爾（Alexander Stengel），將遺體裝進垃圾袋丟棄，今年2月7日在餐廳外的垃圾桶被發現。警方一路沿著血跡找到廚房的案發現場，英格拉姆於4天後被捕。

驗屍報告顯示斯坦吉爾遭近距離槍殺，頭部和頸部都有明顯槍傷。起訴書指出，案發當天斯坦吉爾才剛兌換一張遺產支票，身上有7000美元現金，疑似就是英格拉姆犯案動機。

英格拉姆8月承認犯下一級過失殺人罪，宣判前在法庭上則聲稱，他開槍是出於自衛，「我為我在必勝客發生口角後的錯誤行為負責」，但強調是因斯坦吉爾處於恐慌、焦慮、恐懼的狀態，才會和他發生肢體衝突，導致他做出「不可原諒的行為」。但法官未採信他的說詞，4日宣判英格拉姆40年徒刑。