必勝客推「MLB球場比薩」！9顆紅糟肉圓當棒球　再抽大聯盟門票

▲必勝客成為美國職棒大聯盟MLB台灣官方合作夥伴，推出期間限定「呷霸丸大聯盟比薩」。（圖／必勝客提供）

記者蔡玟君／綜合報導

美國職棒大聯盟MLB季後賽即將開打，台灣必勝客首度成為官方比薩合作夥伴，即日起至11月4日為止，推出「呷霸丸大聯盟比薩」，重現棒球場造型，10月8日前預訂還有機會抽中世界大賽套票組。

作為此次美國職棒大聯盟官方比薩合作夥伴，必勝客推出「呷霸丸大聯盟比薩」，以棒球場為設計靈感，用9顆台灣經典小吃「紅糟肉圓」當棒球佈滿全場，香濃無比的莫札瑞拉起司條畫出壘線、鹹香夠味的美式臘腸覆滿投手丘，外野再鋪上滿滿香菜，最後淋上特調蒜香辣米醬作為棒球縫線，讓人一次吃到鹹、辣、甜3重風味。

▲外盒也是MLB聯名設計。（圖／必勝客提供）

超高還原度的比薩放入和MLB聯名設計紙盒，彷彿和大谷翔平、達比修有、法官等明星球員一起「開箱新球場」。10月8日前透過必勝客官網或PK雙饗卡APP購買「呷霸丸大聯盟比薩」，就可抽MLB世界大賽套票組，包含雄獅旅遊金兌換券、MLB世界大賽門票一張，每組總價值4萬元，球迷可別錯過。

▲「拿坡里X愛之味」跨界聯名推出「麻婆豆腐披薩」。（圖／業者提供，下同）

人氣速食品牌「拿坡里」則首度跨界攜手「愛之味」推出全新「麻婆豆腐披薩」，把麻婆豆腐結合義式厚鬆披薩，每一口都能吃到經典川味，即日起於全門市開賣，數量有限、售完為止，還能享限時特價外帶199元起優惠。

▲「麻婆豆腐披薩」神還原麻婆豆腐的川辣滋味，香氣十足。

「拿坡里X愛之味」聯名推出「麻婆豆腐披薩」，以愛之味漢方麻辣醬作為基底熬煮出香氣十足的麻婆肉醬，搭配金黃豆腐及洋蔥丁，打造豐富口感，再結合義式厚鬆披薩餅皮，神還原麻婆豆腐滋味，即日起至11月13日於全門市開賣，實際販售情況依各門市為準，售完即止；同步可享大披薩外帶特價299元、小披薩外帶特價199元優惠。