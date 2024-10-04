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必勝客「副食免費送」優惠延長！有酥炸杏鮑菇、巧克力麻糬QQ球

▲▼必勝客酥炸杏鮑菇。（圖／業者提供）

▲必勝客38周年優惠再加碼。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

38周年優惠再加碼！速食品牌「必勝客」的「人氣副食免費送」活動延長了，限時18天免費爽吃酥炸杏鮑菇、巧克力麻糬QQ球等，只要消費滿額即享優惠。

必勝客「消費滿額隨餐送副食」活動延長至10月21日，即日起連18天只要透過官網或PK APP下單，可享「滿209元送飲料（百事可樂／七喜／激浪）1罐」、「滿399元送酥炸杏鮑菇1份」、「滿599元送巧克力麻糬QQ球2份（每份8顆）」、「滿899元送黃金雞柳條8條+金黃波浪地瓜條大份」。

▲▼漢堡王最新優惠券。（圖／業者提供）

▲漢堡王最新優惠券一次看。※點圖放大

另，漢堡王即日起至12月31日也祭出最新「歲末犒賞優惠券」，一共網羅6大系列好康，其中，「6大夯品加1元多1件」品項有4塊雞塊、小份辣薯球、小份洋蔥圈、小份薯條、中杯飲料、小杯玉米湯及大杯玉米湯，皆可享加1元多吃1件。

加碼收超殺銅板優惠「1+1$69」，有田園烤牛堡、雙起士牛肉堡、單犇牛肉堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、5塊雞塊、勁濃起士薯任選1品項，搭配小杯玉米濃湯、小薯、小杯飲料、蘋果派擇1，一共28種組合通通只要69元。

還有4款2堡超值組149元起、4款銅板點心組最低69元起、8款單人滿足餐99元起，以及6款雙人激省餐199元起。提醒航站一、航站二、兒童樂園、竹科台積P1、南科台積、台中美光等門市不適用。

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