肯德基「雙10限定隱藏優惠」大公開！蛋撻買1送1、套餐58折起

▲肯德基雙10優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「肯德基」雙10限定優惠開跑，不僅有蛋撻買1送1、3大百元套餐，更加碼公開9款隱藏版優惠碼，最低58折起就能爽吃一系列套餐組合，小確幸一次收下。

▲3大百元套餐組合。

肯德基即日起至10月14日祭出「蛋撻買1送1」優惠，期間只要單點或加點1盒6入原味蛋撻禮盒，就送闇黑芝麻蛋撻1顆。

10月5日起至10月13日還有3大百元套餐，有「一人雙十爽吃雞（優惠代碼40624）」內含咔啦脆雞1塊、雙色轉轉QQ球1份、原味蛋撻1顆只要100元；「雙人雙十爽吃雞（優惠代碼40623）」內含咔啦脆雞4塊、無糖茉莉綠茶2杯特價200元；「三人雙十爽吃雞（優惠代碼40622）」內含咔啦脆雞6塊、百事可樂2杯只要300元。

▲加碼收9大隱藏版優惠碼。

期間加碼公開9大隱藏版優惠最低58折起，首推歡聚必備組合，內含咔啦雞腿堡2顆+咔啦脆雞8塊+原味蛋撻禮盒1盒+香酥脆薯1份+百事可樂1瓶，較原價現折418元；還有個人獨享好康，內含青花椒咔啦雞腿堡1顆+上校雞塊4塊+百事可樂1杯可享73折優惠。

▲必勝客消費滿額隨餐送副食活動加碼延長至10月21日。

另，必勝客「消費滿額隨餐送副食」活動也加碼延長至10月21日，即日起連18天只要透過官網或PK APP下單，可享「滿209元送飲料（百事可樂／七喜／激浪）1罐」、「滿399元送酥炸杏鮑菇1份」、「滿599元送巧克力麻糬QQ球2份（每份8顆）」、「滿899元送黃金雞柳條8條+金黃波浪地瓜條大份」。