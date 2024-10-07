馬籍旅客紀念品遺落公車心慌　瑞芳警感同身受熱心積極助尋回

▲馬籍旅客紀念品遺落公車上，瑞芳警積極助尋回。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳警分局瑞芳派出所員警林幼容昨（6日）下午近2時，遇到一名年約37歲馬來西亞籍男子，發現在九份老街內所購買之紀念品遺忘於客運上，趕緊跑至派出所內說他的物品遺落在公車上，希望警方能協助幫忙找回，警方調閱監視器確認所搭客運車號後聯繫上司機，尋獲男子所遺失紀念物品，對於員警在短時內就尋回相當感謝。

瑞芳警方表示，馬來西亞籍旅客於6日前往九份旅遊時，購買許多具有紀念意義的物品，當他於九份老街乘坐基隆客運至瑞芳火車站下車後，發現在九份老街內所購買之紀念品遺忘於客運上，因為難得來臺灣旅遊，這些紀念品頗具意義，所以在詢問路人派出所方向後，便急忙至瑞芳所請求協助。

因該名馬籍旅客無法用中文表達，於是林員以流利的外語初步詢問其上、下車之地點、時間、座位等資料後，接續調閱監視器確認所搭客運車號後，立即撥打基隆客運電話，與此同時，擔服新九號停車場守望勤務之巡佐蘇俊和即主動至該停車場內詢問基隆客運人員。經由客運定位得知客運位置，立即前往該客運司機休息處（瑞八公路上）與司機一同於該客運上尋獲馬籍旅客所遺失之紀念物品，該旅客及其家屬十分意外台灣警察竟如此熱心，並深表感謝。

瑞芳警分局長李智源表示，透過這次協助外籍民眾解決難題，讓外國人對臺灣警察留下好印象，是最好的國民外交。並再次提醒民眾，務必保管好身邊貴重財物，出門前、離開公共場所或上、下車時應再次檢查隨身物品，以減少遺失物品的機會，避免憾事發生。