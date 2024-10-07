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金山長興宮最新慘況曝！廟前變蓄水池堆滿巨石　2小時大雨又淹了

記者郭世賢、吳佩蓁／新北報導

新北市金山區長興宮上周才因山陀兒颱風發生土石流，整間廟被泥水灌入，四周土石都還沒清完，今（7日）上午9時許又下起大雷雨淹水，大馬路淹成黃色泥河，淹進一旁民宅，居民發現後趕緊搬運沙包阻擋洪水，稍早長興宮現場最新狀況也曝光。

▲▼長興宮4日險遭土石流淹埋（左圖），今早下大雨後又淹水（右圖） 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲長興宮4日險遭土石流淹埋（左圖），今早下大雨後又淹水（右圖） 。（圖／記者郭世賢翻攝）

新北金山區五湖里里長李進發，原本馬路上的水都已經退了，但今早9點多開始下了2個小時強降雨，一旁金包里溪的溪水又暴漲，大量黃泥水灌到馬路上，里民發現後立即搬運沙包，阻擋洪水湧進家園，幸好之後雨勢就停止。

一旁民宅住戶嚴先生表示，早上突然下大雨，積水都還沒清完水又淹上來了，轉頭一看竟發現水已經淹進家裡，才趕緊堆疊沙包。

▲▼長興宮最新畫面 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼長興宮前的淤泥、土石都還沒清完，今早又淹水。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼長興宮最新畫面 。（圖／記者郭世賢翻攝）

長興宮4日受山陀兒颱風影響，整間宮廟近半被土石流淹埋，如今洪水退去後，廟前仍有大量積水、淤泥、巨大土石，為了方便救災廟方暫時先將天公爐移走，里長表示目前已調派怪手開挖搶通，雖然進度順利，但就怕又發生大雨釀災。

▲▼長興宮最新畫面 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼長興宮附近居民發現淹水後，急忙搬沙包阻擋。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼長興宮最新畫面 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼長興宮最新畫面 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北金山區五湖里里長李進發。（圖／記者郭世賢翻攝）

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