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我們開張了！侯友宜連續3天勘災　最快速度金山老街恢復營業

▲侯友宜連續3天勘災。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲總統賴清德在侯友宜市長陪同下，10月6日前往金山老街及金山市場勘災。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

受山陀兒颱風影響，新北市金山老街、金山市場4日下午因雨量過大釀災，市長侯友宜第一時間率領市府團隊前往現場勘災，針對老街及市場的災後復原展開緊急行動，今（6日）多數店家恢復營業，中午更出現不少遊客，歡迎大家一起用行動支持災後經濟復甦。

經發局長盛筱蓉表示，10月4日山陀兒颱風帶來大量雨量，水位一度淹入多間商家及市場，5日水位退去後，除了本局外，市府更動員了環保局、消防局、水利局、區公所等多個單位通力合作，24小時內迅速清理街道、排除積水及檢修公共設施，確保金山老街與金山市場能夠以最快速度重啟營業，僅一天的時間，老街與市場就已恢復營業。

▲侯友宜連續3天勘災。（圖／記者郭世賢翻攝）

經發局補充，針對受災企業協助申辦電氣緩免，也可派企業訪視關懷輔導媒合團提供協助，並協助土地、廠房媒合。另也針對受災企業提供中小企業信保貸款災害復舊措施，貸款額度最高50萬元，核貸期間5年，每年6成利息補貼。另外針對金山公有市場部分，將依攤商受損情形減免使用費，並協助爭取保險理賠。

總統賴清德在侯友宜陪同下，6日上午前往金山老街及市場勘災，並提出可補助店家更換節能設備（如冰箱及冷氣），如果有任何需要貸款，也可以補貼利息，新北市經發局後續也將協助商家整備相關資料，提送相關補助申請。

今天金山市場已有超過6成攤商恢復營業，近中午老街人潮也逐漸增加，市府也呼籲市民朋友，金山老街及金山市場已開放營業，歡迎大家一起用行動來支持災後振興。

▲侯友宜連續3天勘災。（圖／記者郭世賢翻攝）

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