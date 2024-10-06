新北瑞芳阿美家園道路搶通　侯友宜再度會勘逐戶慰問族人

▲新北市長侯友宜（中）、副市長朱惕之（左2）、原民局長Siku Yaway林瑋茜（右2）、瑞芳區長楊勝閔（右1）聽取養護工程處說明簡報。（圖／新北市原民局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

山陀兒颱風外圍環流帶來劇烈降雨，重創北海岸，新北市瑞芳區阿美家園連外道路3日晚間發生邊坡坍塌，導致社區唯一對外道路中斷，統計87戶180人受困，經瑞芳區公所及工程人員連日搶修，於5日下午3時55分恢復單線雙向通行，今（6日）下午市長侯友宜再度前往會勘，並逐戶慰問當地原住民族人，了解居民在災後復原的相關需求。

繼10月4日上午前往瑞芳區阿美家園道路崩塌處會勘後，市長侯友宜6日下午再度親自前往阿美家園關心災後復原工作情形，由於邊坡滑動造成的地基掏空，整體影響坡面估計長度40公尺、高度50公尺，面積約達2千平方公尺，新北市工務局養工處初步評估復建工程逾2千萬元。

▲侯友宜（中）與阿美家園原住民族人握手致意。

侯友宜視察完道路搶災工程後，即徒步至上方阿美家園，逐戶慰問當地族人，讓族人們直呼是最親民市長。侯友宜並與阿美家園石振璋等代表針對災害復原進行討論，了解住戶需求。針對社區廣場司令台因豪雨沖刷導致地基不穩問題，工務局提出拆除建議，強調後續會安排會勘並與涉及土地所有權人進行溝通。

有關社區排水問題，侯友宜指示相關單位進行進一步會勘及處理，而族人們關心是否能開闢第二條連外道路，市長也請工務局將環境影響、土地坡度等因素納入可行性評估。新北市原民局局長Siku Yaway林瑋茜也全程陪同，關心族人們在災後的各項需求，將持續協助阿美家園進行復原工作，並陪伴居民早日恢復正常生活。

▲侯友宜（左1）與原民局長Siku Yaway林瑋茜（左2）聽取阿美家園族人意見意。

▲侯友宜聽取阿美家園族人意見。