視察新北3區災後復原工作　侯友宜：協助民眾儘速恢復生活

▲侯友宜與賴清德關心金山老街商圈恢復狀況。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

山陀兒颱風外圍環流造成北海岸超大豪雨，新北市長侯友宜、總統賴清德今（6日）視察萬里區及金山區災後復原情形。侯友宜表示，地方、中央會攜手持續完善區域治水計畫，並強調針對受災戶將秉從寬、從速、從優方式提供相關救助措施，儘速協助民眾回歸正常生活。

侯友宜與賴清德6日上午前往萬里區大鵬國小及員潭溪周遭視察災後復原工作。侯友宜指出，此次因超大豪雨、滿潮等綜合因素影響，造成萬里、金山嚴重積淹水，今日首要與中央共同探討區域治水計畫，未來將持續透過加高護欄、疏濬等方式提升防洪標準，打造海綿韌性城市。

▲侯友宜視察金山南勢路災後復原工作。

隨後侯友宜與賴清德前往金山老街關心商圈災損，侯友宜表示，經過市府及民間團體全體總動員，金山老街及第一公有市場已大致清理完畢，商圈經濟也逐步恢復。針對民眾災損救助部分，侯友宜也責成相關單位秉從寬、從速、從優方式協助，並宣布針對淹水深度未達50公分的受災戶，加碼補助每戶5,000元。

侯友宜隨後也至金山南勢路及萬里北城順清宮關心災後復原情形。養工處表示，超大豪雨造成金山、石門、淡水、三芝、萬里等區多處道路土石崩落，市府團隊當即調派廠商支援搶災作業，侯友宜感謝所有第一線同仁及民間夥伴齊心合作，全力協助民眾重整家園。

此外，侯友宜今天也再赴瑞芳阿美家園視察邊坡滑動搶災工程進度。養工處指出，目前已搶通道路，後續將採噴凝土格框加岩栓加固坡面，並利用頂階頂梁設置短牆及地坪配合填補孔洞修繕，工期預計6個月。

▲侯友宜視察萬里北城順清宮災後復原工作。

▲侯友宜視察瑞芳區阿美家園邊坡滑動搶災工程。

▲侯友宜感謝慈濟協助受災戶災後復原。