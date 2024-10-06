敬老歌仔戲愛相隨暖重陽　新北府會獻藝《下一站幸福》

▲新北市敬老獻藝歌仔戲，議長蔣根煌率多位議員及市府局處首長粉墨登場。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

重陽節前夕，新北市政府新聞局舉辦2024年度「敬老獻藝歌仔戲」活動，由新北市議會議長蔣根煌攜手多位局處首長，及議員共同演出全新戲碼《愛相隨－下一站幸福》。

今年演出陣容堅強，特別是議長蔣根煌首次登場飾演開場八仙會中的玉皇大帝，此外，劉美芳、王威元、呂家愷、山田摩衣、張嘉玲、黃心華、戴湘儀、戴瑋姍等多位議員也參與演出；市府方面，則由青年局長邱兆梅、原民局長林瑋茜Siku Yaway及研考會專委王瑞玲攜手演出，展現府會對傳統戲曲文化的傳承與重視。

▲敬老獻藝歌仔戲活動已邁入第11年。

新聞局指出，府會敬老獻藝歌仔戲自2011年起每年舉辦，僅因疫情在2020至2022年間暫停。今年是活動的第11個年頭，是全台唯一由府會聯合演出的敬老活動。今年的新戲《愛相隨－下一站幸福》由榮獲教育部「本土教育推展貢獻獎」的黃美靜老師指導。劇情圍繞著女主角王彩霞的故事，講述她在人生波折後對無常的理解，強調「下一站或許更幸福」的主題，情節引人深思。

新聞局副局長謝麗蘭表示，本次活動特別感謝天外天有線電視系統業者的協助，活動全程錄影及剪輯，並將於12月15日（星期日）晚間18時在新北市各家有線電視第3頻道（公用頻道）聯播，讓未能親臨現場的長者，也能在家欣賞這場精彩演出。

▲今年劇碼《愛相隨－下一站幸褔》。

▲敬老獻藝歌仔戲座無虛席圓滿結束，議員、局處首長及導演黃美靜老師率眾演員一同謝幕。