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國安官員：賴清德國慶演說後　共軍恐藉機發動「利劍B」環台軍演

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲ 賴清德「祖國論」不僅國內熱議，也受到外媒關注。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

總統賴清德5日在國慶晚會上拋出的「祖國論」引發熱議，10日將發表的國慶演說也備受關注。有台灣官員向《路透》透露，中國屆時可能以賴清德國慶演說為由，再次舉行環台軍演，藉此施壓台灣。

《路透》報導，賴清德5月就職後不久，中國就在台灣周邊展開「懲罰性」軍演，命名為「聯合利劍—2024A」，出動重型武裝戰機進行模擬攻擊，聲稱是對分裂主義行為的回應，當時引發包括華府在內多國憂慮。

5日的國慶晚會致詞過後，賴清德10日將在總統府前發表國慶演說。一名台灣高級安全官員根據台灣蒐集的情報及對中國可能行動的評估指出，「我們的評估是，無論賴總統在10月10日說了什麼，他們都有可能用現有的演習取名，稱之為『聯合利劍—2024B』，這是有可能的」，「這很可能成為藉口」。

《路透》看過的內部安全備忘錄副本顯示，台灣當局相信，北京可能將軍演歸咎於賴清德在國慶演說中的「挑釁」。備忘錄也稱，中國不斷試探各國紅線，盡可能利用灰色地帶行動，指的是未真正進入戰爭，但旨在試探和施壓他國軍隊的軍事行動。

台灣與中國國防部皆未立即回應《路透》置評請求，中國國台辦也尚未回應。

一名要求匿名的駐台北外交人士則向《路透》表示，中國在賴清德演說後的軍事回應可能受美國總統選舉鄰近的影響，因為北京不希望台灣問題在美國大選前突然成為國際焦點，「 中國現在其實不需要任何藉口就可在台灣周邊進行軍演，他們隨時都可以這麼做」。

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