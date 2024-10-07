賴清德拋「祖國論」　蔣萬安曝當下「驚訝指數不低」盼別影響雙城

▲台北市長蔣萬安施政報告。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

113年國慶晚會於5日在台北大巨蛋舉辦，總統賴清德致詞時發表「祖國論」，引發國內外熱議。國民黨台北市議員柳采葳詢問，聽到賴清德「祖國論」當下有無感到驚訝？台北市長蔣萬安直言「尊重」，但自己的驚訝指數不低；國民黨台北市議員張斯綱關心，「祖國論」是否影響雙城論壇？蔣則喊話，不希望出現任何影響。

蔣萬安7日下午赴台北市議會進行施政報告，張斯綱質詢時表示，賴清德「祖國論」以後，擔不擔心造成雙城論壇無法舉辦？蔣萬安回應，「我們當然不希望有任何影響，還是期待整體兩岸大環境能夠和緩，讓我們能夠繼續舉辦台北上海雙城論壇，讓兩岸之間交流，至少看到和平曙光。」

張斯綱追問，是否會繼續溝通，今年能否在台北舉辦雙城論壇？蔣萬安提及，今年輪到台北市舉辦雙城論壇，當然希望持續舉辦，且會依照對等尊嚴、善意互惠原則，進行台北上海之間維持多年的城市交流。

隨後，柳采葳詢問，在國慶晚會現場聽到賴清德「祖國論」時，當下反應是驚訝還是一點都不意外？只見蔣萬安思考了將近4秒後回應「驚訝」。

柳采葳追問原因為何，是覺得此場合不適合講充滿論述的語言嗎？從蔣萬安的態度可感受出，蔣當時的驚訝指數應該很高？蔣萬安則稱「嗯⋯不低。」自己當然是尊重賴清德，但這2天看到媒體報導，有很多意見領袖或在電視節目上做討論，「看得出來大家也是跟我一樣，（驚訝）指數不低」。

▼台北市議員張斯綱。（圖／記者李毓康攝）