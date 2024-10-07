有苦難言？被問是否遭「賴清德動手推一把」　蔣萬安露出神秘笑容

▲台北市長蔣萬安施政報告前受訪，針對有沒有被賴清德推，蔣萬安突然露出神秘笑容。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德5日於台北大巨蛋參加「國慶晚會」時，拋出「祖國論」引外界議論，且離場時疑似推了台北市長蔣萬安，引發網友熱議是推還是「提醒揮手」。被問到是不是在國慶晚會時被賴清德推了一把？不斷喊「謝謝」的蔣萬安，突然露出了一抹神秘笑容，但笑而不語、似乎有苦難言。

受到颱風山陀兒影響，台北市議會遲至4日開議，蔣萬安7、8日連續2天進行施政報告。針對是否認同賴清德「祖國論」，會不會導致兩岸關係無法春暖花開？蔣萬安表示「謝謝，今天我們來施政報告」。

針對台北地檢署日前向法院聲請扣押京華城所在土地獲准，被問到有無收到裁定書？蔣萬安回應「有」，都發局回報已收到法院裁定書，市府也有仔細研究，包括內政部過去函示，並依相關法令解釋、函示內容等，不予施工勘驗，後續如果繼續興建則不給使照，預計今日發函給法院。

另外，關於民眾黨團爆蔣市府至今還沒解除台智光子約？蔣萬安說，其實今年4月8日就已終止警察局警用監視器專用合約，一切回歸母約1761元費用。

隨後，媒體再詢問，國慶晚會當天有沒有被賴清德推？蔣萬安突然露出一抹神秘笑容，但沒有多做評論，只是不斷說「謝謝」、「謝謝小心」便快步走向電梯。