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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟賴清德「祖國論」幼稚！　賴士葆：大家剉咧等國慶又要放哪一砲

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德5日於國慶晚會拋出的「祖國論」，引起各界熱議。對此，國民黨立委賴士葆今（7日）表示，賴清德要釐清兩岸誰是祖國，聽起來其實是幼稚、賭氣的較勁言論，突兀的論述讓大家錯愕，也得出一個脈絡，就是今後都會利用公開場合內外宣「新兩國論」。他強調，曾幾何時應該謹言慎行的領導人化身自走砲，大家「剉咧等」雙十節那天賴清德又要放哪一砲？可能一步步要把人民推向戰爭，沒有什麼比這更令人驚恐。

賴士葆表示，這次的國慶晚會，從主視覺到節目設相較過去幾年，充斥著中華民國元素，唱國歌和國旗歌，巨幅的國旗以及成千上萬的小國旗飛舞，畫面讓很多民眾內心感動且激動不已。

賴士葆指出，而賴清德總統以維安考量，刻意閃避這些與中華民國連結的部分，扮演快閃族匆忙致詞離去，預備好的講稿中，特別評論中華人民共和國剛過完75歲的生日，慶祝113年國慶，所以中華人民共和國絕不可能成為中華民國人民的「祖國」。賴清德這樣突兀的論述讓大家錯愕之餘，也得出一個脈絡，就是賴清德今後會利用所有公開場合內外宣「新兩國論」。

賴士葆認為，賴清德要釐清兩岸誰是祖國，聽起來其實是幼稚、賭氣的較勁言論，深層的意義是要強調台灣是主權獨立的國家，兩岸互不隸屬。然而根據憲法，兩岸都屬於一中，過去兩岸對於一中各自表述的模糊空間被民進黨打成一國兩制。

賴士葆說，現在既然說是中華民國113年，那就是承認中華民國是從中國大陸來，這有違民進黨一向不願與大陸有任何連結的思維。但賴的目的只是要凸顯75年的中華人民共和國不是113年的中華民國的祖國，接著更強調中華民國在台澎金馬落地生根已經75年，所以不必再談這一層關係，也就是1949年分治是事實，過去的連結要砍斷，這整個邏輯認知是自相矛盾的。

賴士葆批評，民進黨高舉抗中保台大旗，但民眾憂心抗中卻可能導致害台。身為總統不停對兩岸關係發表激進挑釁的言論，曾幾何時應該謹言慎行的國家領導人化身成為自走砲，一再激化兩岸關係進入惡意的螺旋當中。

最後，賴士葆強調，賴清德每每藉著正式場合詮釋他的新兩國論，讓渴望和平的老百姓心驚肉跳，大家「剉咧等」雙十節那天賴清德又要放哪一砲？當總統整天打嘴砲，可能一步步要把人民推向戰爭，沒有什麼比這更令人驚恐了。

▼國民黨立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼賴士葆 為未禮讓行人車禍 鞠躬道歉 左嘴角有傷。（圖／記者屠惠剛攝）

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