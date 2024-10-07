國民黨猛轟「祖國論」　林俊憲酸：等你們主張能被社會認同再講話

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德5日於國慶晚會拋出的「祖國論」，引起各界熱議，卻也遭到國民黨猛轟。對此，民進黨立委林俊憲今（7日）表示，一段再簡單不過的事實陳述，可以讓國民黨慌成這樣，連一段正常的反擊都講不出來，要的就是這種群魔亂舞、邏輯死亡的效果。他大酸，不是總統不給面子，而是國民黨真的原地踏步太久，等到搞清楚自己是誰，並且主張能夠被社會多數認同的時候，再出來講話！

林俊憲表示，這兩天看到藍營政治人物們的各種反應，空氣中充滿快活的氣息，總統賴清德一段再簡單不過的事實陳述，可以讓他們慌成這樣，國民黨的國家定位論述，到底有多不堪一擊呢？國民黨緊抱「九二共識」四個字，本質上是一種逃避現實的創造性模糊，不敢細究內涵，逃避中華民國與中華人民共和國同時存在的現實，就這樣讓他們矇混過去20年。

林俊憲指出，相對的，20年來民進黨一步步從台灣前途決議文出發，發展到如今的四個堅持、互不隸屬，隨著時代與人民意志的變化，持續為中華民國和台灣的共存找尋新路線、新論述。

林俊憲說，很遺憾，生在這片土地的人，必須不斷追問自己是誰？再向國際社會訴說我們是誰？直到再也不用解釋的那一天，這是台灣人獨有的宿命，也是民進黨成立以來的使命，要帶著台灣一起進步。

最後，林俊憲強調，所以，不是總統賴清德不給面子，而是國民黨真的原地踏步太久了，等到國民黨也搞清楚自己是誰，並且主張能夠被社會多數認同的時候，再出來講話吧！

▼民進黨立委林俊憲。（圖／記者林東良翻攝）