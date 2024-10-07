快訊／賴清德邀戴資穎、唐鳳等10人　出任無任所大使

▲總統賴清德7日致送資政、國策顧問及無任所大使聘書，戴資穎獲邀擔任無任所大使。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德7日致送資政、國策顧問及無任所大使聘書。其中，在無任所大使名單方面，包括前數發部長唐鳳、棒球協會女裁判劉柏君，以及台灣羽球球后戴資穎等10人。

賴清德表示，感謝所有資政、國策顧問及無任所大使接受他的邀請，擔任國政諮詢及協助推展對外關係的重要職務，為國家的發展與人民的幸福，一起來打拚。

賴清德說，當前台灣面臨許多挑戰，包括威權主義擴張、氣候變遷、數位轉型及新興傳染病的威脅。身為總統，他的使命就是守護國家的生存發展，保護全體國人的生命財產安全，照顧2,300萬人民的生活。

他強調，未來，我們要持續強化國防、發展經濟、照顧弱勢，提升全社會防衛韌性，也要與民主夥伴站在一起，共同撐起「民主保護傘」，讓民主國家免於威權擴張的威脅。

賴清德認為，這些重要的工作，除了執政團隊要全力以赴，也需要百工百業的力量，政策推動才能更周延、更符合民意需求。為了將社會各界的多元意見，納入國政的參考，這次共遴聘27名資政、76名國策顧問；另外，為了協助政府推展國際事務，遴聘10名無任所大使。

▼總統賴清德7日致送資政、國策顧問及無任所大使聘書。（圖／總統府提供）



賴清德指出，資政、國策顧問及無任所大使都是榮譽無給職，大家都是各領域重要的意見領袖，秉持國家優先的精神，貢獻智慧與經驗給國家，他要再次代表台灣人民向大家表達最由衷的感激。他表示，相信有大家的建言與襄助，將為國政推動帶來一大助力，讓臺灣繼續穩健前行，「讓我們一起努力，共同為台灣打造更美好的未來」。

在10名無任所大使方面，包括：醫師公會全國聯合會前理事長吳運東、台灣永續能源研究基金會（TAISE）董事長簡又新、蕃薯藤創辦人陳正然、數發部長唐鳳、牧師芙厄阿布達爾、牧師布興・大立、一貫道寶光玉山組線領導人王寶宗、奇美董事長宋光夫、棒球協會女裁判劉柏君，以及羽球好手戴資穎等。

其中戴資穎也是台灣史上最年輕的無任所大使。對此，戴資穎表示，很開心能受賴清德總統邀請擔任無任所大使，也坦言受邀當下還不太清楚無任所大使的任務細節，後來發現其實就是自己平時在做的事，透過在球場上的拚勁與精神，讓大家看見台灣。她說，很多旅居海外的台灣人會為了自己前去觀看球賽，並向外國友人介紹她是「來自台灣的選手」，集結眾人一起為她加油打氣。

戴資穎表示，自己本來就喜歡嘗試新事物，很願意負責運動等各式領域的相關曝光，不論未來會不會在運動場上，都希望藉由自己的力量培育下一代，讓台灣的體育環境越來越好。