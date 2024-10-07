北市社子島火警1死　起火點在2樓神明廳...重傷租客涉刑責

記者張君豪／台北報導

7日凌晨北市士林區社子島發生嚴重火警，造成房客1死6傷，轄區警方根據消防局火調人員初步鑑定及逃離火場的受傷房客指控，初步確認起火點為2樓租客黃男屋內設立的神明桌，疑似供神燈飾起火所造成，逃離現場的傷者林男目擊「火煙是從2樓黃男屋內竄出」，檢察官下令徹查並釐清相關責任。

▲台北市士林區延平北路八段民宅發生嚴重火警。（圖／記者黃彥傑攝，下同）



警方調查，延平北路八段242巷內的民宅火警，整層樓被改成出租雅房分租給藍領階層工作者或收入較差的長者，火災發生時屋內共有9人居住，其中起火點2樓共有5人居住，火勢造成災樓層3人送醫，4樓因火煙上竄也造成3人送醫，但其中3樓住戶曾男（40歲）經送往台北馬偕醫院後，凌晨1時57分宣告不治。





警方從凌晨起訪查多名位於起火點的2樓層住房客，目前有3人證稱：起火地點為2樓黃男（70歲）房間內神桌旁電線起火燃燒，「火煙突然竄出、根本就來不及逃生」，初步排除係人為縱火；檢察官指示警方將黃男依觸犯過失致死罪嫌、刑法173條2項失火罪嫌移送，但因黃男傷勢嚴重，目前仍在加護病房觀察，警方將待他可接受警詢時進行調查。



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