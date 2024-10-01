獨／北市街頭「推車運屍700m」　52歲男修佛慘死...絕命精舍曝光

記者張君豪、劉昌松／台北報導

7月24日凱米颱風侵台期間，北市大安區四維路某佛教精舍傳出信徒陳屍精舍內且頭臉有明顯瘀青，信眾嚇得報警。警方調閱監視器畫面，發現死者52歲蔡男篤信佛教，也是該精舍的信徒，當天從大安區某知名茶館被住持和信眾以膠帶綑綁在推車上推回精舍，檢警據此研判發現蔡男陳屍精舍內並非第一命案現場，加上蔡男身亡後，帳戶內數十萬元現金遭同精舍師姐姜女提領一空，大安警方1日收網逮捕吳姓女住持和信眾李男、姜女等3人到案，訊後依殺人罪嫌移送，檢察官偵訊後認為3人涉嫌重大，訊後向法院聲請羈押禁見。



▲北市大安區某精舍發生住持和信眾使用推車推運死亡信徒的詭異命案，圖為精舍外觀 。（圖／記者張君豪攝）



24日當晚大安警方接獲該精舍內信徒報案，指稱有信眾在精舍內死亡，警方到場卻發現在場住持和信眾說法兜不攏，女住持聲稱不知死者為何死亡，警方調閱監視器發現，當天傍晚女住持和信徒李男、姜女及死者蔡男到復興南路二段某茶館用餐。





▲北市大安區某精舍發生住持和信眾使用推車推運死亡信徒的詭異命案，精舍陽台雜物堆置，書櫃上擺滿佛教經書 。（圖／記者張君豪攝）



眾人用餐完畢後，監視器畫面顯示眾人以推車加膠帶綑綁固定方式，把意識模糊的蔡男推回四維路精舍，稍晚警方就接到報案；據悉李男、姜女到案後否認有殺人運屍意圖，辯稱「當時蔡男身體不適但還好好的」警詢眾人為何以膠帶綑綁蔡男並用餐廳推車克難搬運，李男等人瞎掰回答「就怕他會亂動掉下車來」，姜女甚至說「是蔡男自己不想走路，才會用推車推他」，但如果3人想要協助身體不適的蔡男，逕行打電話叫救護車送醫即可，檢警對3人說法存疑。



據了解，3人使用推車趁颱風夜搬運蔡男約700多公尺後返回精舍，當晚警方就接到信徒報案電話，發現精舍內有人陳屍，警方到場發現蔡男屍體已僵硬且浮現屍斑，頭臉有明顯瘀青，警方研判蔡男死因並不單純，緊急通報台北地檢署檢察官成立專案小組追查。



檢警調閱死者帳戶金流，發現蔡男雖未有投保紀錄，但喪命前幾天戶頭已遭姜女持死者提款卡，到ATM多次提領一空，姜女到案則辯稱，是蔡男生前允諾把積蓄贈與給她，其餘遭約談信眾、住持則稱不了解此事，眾人對蔡男死因及身上傷痕無法說明，檢警認定眾人明顯隱匿案情，3人1日遭警方持拘搜票逮捕並搜索住處，以釐清事發過程，但因茶館內部並無安裝監視器，蔡男喪命第一現場警方仍在調查釐清。

►獨／無能數位部慘遭創意私房打臉 駭客怒發動毀滅攻擊刪除網站

►獨／補習班負責人針孔偷拍「女高中生如廁」 被搜出上百影片墜樓亡

►「喪屍煙油」入侵台灣首曝光 可鏘到「身體對折」成夜店新寵

