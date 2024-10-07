高雄山陀兒農損金額破9千萬　陳其邁喊話中央：給全品項現金救助

記者賴文萱／高雄報導

山陀兒颱風重創，高雄連放4天颱風假，今（7）日是災後首個上班上課日，高雄市長陳其邁一早也主持市政會議，了解各局處復原狀況。針對這次農損部分，統計金額已達到9千萬元，陳其邁喊話農業部給予「全品項現金救助」，希望儘速讓農民獲得補償。

▲高雄山陀兒農損破9千萬，大寮區香蕉倒伏。（圖／記者賴文萱翻攝）

在校園災損部分，陳其邁說，220所受損的學校裡面，社區通學道都已經恢復正常上下學的狀況，整體校園恢復，也經過包括教育局、工務局、環保局全力的協助，當然最重要的是也包括了學校的志工、老師還有家長、校長，大家一起來做，那很快在學校大致在學童活動的區域都已經恢復正常。

陳其邁表示，這一次災後重建家園，大概100組的人力，包括工務局、環保局以及各民間的外縣市廠商的人力，來協助高雄救災，國軍也投入至少3千人次以上，外縣市投入的人力也大概在320人以上，真的要非常感謝。

另外，在各公園巷里，市民主動投入清理家園的其實非常多，讓我們看到當高雄碰到挑戰的時候，大家的團結，愛護這個城市，這令人非常感動。

▲▼高雄山陀兒農損破9千萬，梓官區蔬菜泡水腐爛、大社區芭樂倒伏。（圖／記者賴文萱翻攝）

農損部分，據統計在大社、仁武、燕巢、大樹，颱風災情最嚴重的地方，總共累計的農損已經達到9千萬元左右，陳其邁喊話，希望農業部能給全品項現金救助，希望盡速讓農民獲得補償。

另外在魚損的部分，主要是集中在林園區，因為這邊是高雄養殖業的重鎮，像石斑魚、虱目魚或者是鰻魚等，這些魚苗大概都來自於林園區，尤其在汕尾地區，這個部分實際災損還在統計當中，累積大概也都會達到千萬元以上。

陳其邁特別感謝賴清德總統跟卓榮泰院長，還有中央各部會，尤其是台電的人員，大家共同來協助高雄的救災，中央在相關重建救援的工作，也會給予全力的協助。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

在台電的部分，累積到現在應該剩下大概120戶左右的停電，因為有一些是在山區，或者是樹木壓倒。陳其邁說，台電公司其實是非常非常的辛苦，不眠不休的在搶修、搶險，他要代表高雄市來表達感謝。

陳其邁說，有一些零星停電戶，現在都由里長帶著台電公司的人員，逐戶來做復電的工作，大致上供電或者供水都已經恢復正常。他也要感謝里長，里長在第一線，直接面對災民，其實承受很大的壓力，希望市民朋友能夠多給里長鼓勵。

交通部分，在市區主要幹道昨天都已經完成搶通，路邊有一些大型的樹木還在清除，但是快車道、慢車道等主要道路都已經暢通。至於受損的交通號誌，總共累計有641座，已經修復291座，未修護的部分，除了說在這幾天，都有警察或交通指揮人員來協助讓交通順暢之外，也預計在一個禮拜可以完成所有號誌搶修。