獨／掛單學佛2個月慘死北市精舍　「3大關鍵證物」全詭異消失



▲北市大安區某精舍發生住持和信眾使用推車推運死亡信徒的詭異命案 。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪、劉昌松／台北報導

台北市大安區某佛教精舍驚傳掛單（修行寄住）女信徒陳屍在精舍內，屍體僵硬浮出屍斑且頭臉有明顯瘀青，檢警介入調查後發現諸多疑點；死者52歲蔡女篤信佛教，2個月前才離家到精舍修佛並擔任志工、協助處裡精舍內事務。蔡女在7月24日死亡當天離開精舍與女住持及兩名信徒到附近的茶館用餐，之後就被監視器拍到，遭膠帶綑綁、倒臥推車上被信徒推回精舍的最後身影。蔡女生前帳戶積蓄約數十萬元全被提領一空，且帳戶金融卡迄今仍未找到，究竟是誰殺害蔡女，檢警仍在深入追查。

負責推送蔡女返回精舍的信眾表示，當時蔡女仍有意識，但因身體會亂動怕他跌下推車，所以使用膠帶將她綑綁固定。但關鍵運屍的推車及膠帶、檢警迄今尚未尋獲，警方到茶館訪查，意外發現茶館店內並未裝設任何監視器，導致24日傍晚師徒4人用餐是否發生衝突不得而知，但離奇的是眾人堅稱是向茶館商借的推車，茶館也稱被借走後就不知去向，迄今尚未尋獲。



▲北市大安區某精舍發生住持和信眾使用推車推運死亡信徒命案，陽台堆滿雜物和經書、顯有一段時間沒有運作 。（圖／記者張君豪攝）



提領蔡女存款的信眾說：是經過蔡女同意贈與，才會領用數十萬元現金，但對於取款用途不願說明。死者的金融卡迄今也下落不明、信眾僅辯稱「遺失了」，但蔡女掛單在精舍數月、頭臉及身上遭毆打傷勢屬實、檢警研判蔡女遭毆的傷勢與精舍住持和信眾們脫不了關係，遭約談男女信眾及女住持均否認有動手毆打、教訓蔡女，且眾人描述當晚從茶館返回精舍，及發現蔡女暴斃過程說法幾乎「一模一樣」



檢警懷疑涉案人事先已預先擬好說詞，認為3人有串證行為，且犯案過程的膠帶和推車也不翼而飛，北檢檢察官1日依職權聲押3人，目前聲押庭仍在進行。

►獨／無能數位部慘遭創意私房打臉 駭客怒發動毀滅攻擊刪除網站

►獨／補習班負責人針孔偷拍「女高中生如廁」 被搜出上百影片墜樓亡

►「喪屍煙油」入侵台灣首曝光 可鏘到「身體對折」成夜店新寵

