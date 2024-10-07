搭計程車吃東西被運將勸阻...不搭了爆衝突！高雄街頭三打一

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄黃姓、盧姓、陳姓等3名男子昨天晚間搭乘多元計程車行經鼓山區慶豐路一帶時，因3人在車上開心吃東西，遭到劉姓司機的勸阻，3人惱羞成怒下車當場與劉男起了口角衝突，雙方一言不合，當街上演「三打一」的全武行戲碼，警方獲報趕到時，現場僅剩傷痕累累的劉男，警方也火速循線逮捕動手的黃男和盧男，並循線追緝另一位陳男，由於雙方互提傷害告訴，警方在訊後依法將3人移送地檢署偵辦。

▲3名男子搭多元計程車與司機在街頭上演全武行。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲警方獲報到場，循線逮捕涉嫌動手的2名男子。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鼓山分局6日晚間8時許獲報，在鼓山區慶豐街有糾紛。警方獲報後立即啟動快打部隊趕赴現場查處，現場僅有被害人劉男（28歲）在場並且頭部有鈍挫傷，經現場協助劉男送醫治療後無礙。警方亦於案發後20分鐘內於華泰路逮捕逃逸之黃男（43歲）、盧男（39歲）。

據了解，雙方衝突的起因是黃男等3人搭上劉男的多元計程車後，在車上吃東西，劉男擔心留下味道或者弄髒車內環境，於是出言請3人不要吃東西，雙方出現不愉快，黃男等3人於是揚言「不搭了」隨即下車，劉男也下車，雙方就在街頭起了口角，隨即出手互毆，劉男人單勢孤被打得比較慘。

黃男等3人則趁亂逃逸，但隨即被警方查緝到案，因雙方互提傷害告訴，全案依傷害案移送高雄地檢署偵辦，另名身穿白衣之乘客陳男（53歲），鼓山分局已掌握資料，通知到案中。