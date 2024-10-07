省道當賽道！彰化3屁孩騎改裝車狂飆 　住戶火大：是在吵三小

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市省道台一線中山路2段，今天(7日)清晨3點有3名男子疑似騎乘改裝機車，在路口排成一列，等一名男子下令開跑，油門猛催來回狂飆，轟隆隆的排氣管聲響吵醒附近居民，忍不住怒罵「是在吵三小」；警方據報掌握監視器畫面追查，有2輛車牌貼膠帶、另1輛沒掛牌，依公共危險罪偵辦。

▲有3名男子騎乘改裝重機等站立男子下令往前狂飆。（圖／警方提供）

▲3名男子騎乘改裝重機狂飆。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

有民眾將3部重機凌晨狂飆的影片轉po上社群「社會事新聞影音」，怒轟「都3點了，是在吵三小」，從畫面中可以看到，清晨3點有3名男子騎乘改裝重機車在彰化市中山路2段路口，最外側的男子疑似未戴上安全帽，1名男子在前方下令起跑，3輛機車瞬間往前衝。

排氣管轟轟的巨大聲響擾人清夢，周邊的住戶及業者對此紛紛抱怨指出，已經持續好幾天凌晨看到騎機車在街頭狂飆，警方都沒有前往取締，更誇張的是，幾天前機車正在飆速時，附近剛好有輛警車巡邏，這群飆仔全無視員警巡邏，還是公然競速，行徑真的太囂張。

彰化警分局指出，今天清晨有接獲民眾報案，經調閱監視器追查，3輛機車其中2輛車牌貼膠帶、另1輛沒掛牌，已掌握3人遮掩車牌前的機車車號，將依公共危險罪、道路交通管理處罰條例通知3人到案說明，並將該路段列為巡邏重點區域。