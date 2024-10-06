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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

金山萬里慘淹「40年來最嚴重」　賴清德同台侯友宜老街勘災　

記者郭世賢、劉人豪／新北市報導

山陀兒颱風消散後仍引入強降雨，導致新北市金山、萬里等地區災情嚴重，其中金山更有一對老夫妻遭洪水沖走雙亡。總統賴清德今（6）日赴金山、萬里等地勘災，新北市長侯友宜全程陪同，侯友宜指出，這次積淹水是金山地區40年來大概都沒有碰過的，經過一天多的時間，金山老街也恢復了生計；賴清德則表示，希望預算能夠盡速審議，讓地方政府儘快得到經費推動治水的工程。

▲▼ 。（圖／記者郭世賢攝）

▲賴清德、侯友宜今天到金山、萬里勘災。（圖／記者郭世賢攝）


侯友宜指出，感謝總統率經濟部以及所有部會同仁，能夠到新北市來關心萬里跟金山，要代表新北市所有的市民們，謝謝總統花這麼長的時間走了萬里、走了金山，實地瞭解整個萬里跟金山的需求。這一次因為超大豪雨極端氣候，防洪的標準上沒有辦法面對這個極端氣候，又剛好滿潮，同時三個大溪流挹注造成整個低窪地區的積淹水，這是金山地區40年來大概都沒有碰過的。

侯友宜表示，總統今天能夠到這兩個地區來，對災民給予撫慰支持，在善後的工作上，新北市理當竭盡所能做好，市府以及民間團體大家都動員，經過一天多的時間金山老街也恢復了生計，並說也跟總統談整個區域的治水計畫。

侯友宜表示說，地方按照市政府的相關規定救濟補助，包括老街攤商減免費用，以及受災戶的淹水標準安全補助，也都會做到位，相信經濟部會給所有受災戶多多幫忙，讓這些受災戶能夠得到他們應有的一個賠償。

▲▼ 。（圖／記者郭世賢攝）

▲賴清德表示，後續中央會跟地方政府，來共同合作推動治水工程。（圖／記者郭世賢攝）

賴清德指出，這一次金山跟萬里的淹水，是40年來最嚴重，不管是日雨量時雨量或瞬間雨量，都超過了雨水下水道還有區域排水的保護標準，讓很多店家市場都措手不及。並表示詢問過店家，多數的店家損失大概在幾十萬元之內，而最高補助50萬的額度，應該足以解決不管是市場或店家的需求，如果需要經費到銀行貸款，經濟部會補助利息6個月，金額也高達50萬元。

賴清德表示，後續中央會跟地方政府，來共同合作推動治水工程，保護人民財產生命的安全，中央未來除了金山萬里地區的治水計畫以外，也會跨部會合作，跟各縣市地方政府進行各縣市的治水計畫，明年的年度治水預算高達551億元，就是要來協助各縣市政府推動治水工程，來因應氣候變遷，防範瞬間雨量超過保護標準，也希望預算能夠盡速審議，地方政府能夠儘快的得到這筆經費，來推動治水的工程，保護我們人民生命財產的安全。

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