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台大天災中心控低估降雨量　氣象署澄清：發布27次警報

▲▼金山區多地淹水，分局前汪洋一片。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲山陀兒消散後，新北市金山區多地淹水。（資料圖／記者郭世賢翻攝）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒颱風消散後，北海岸出現嚴重災情，2名夫妻遭洪水沖走身亡，學者指氣象署已示警，質疑新北市應變能力，台大天氣研究中心反控氣象署低估降雨量。對此，氣象署表示，受複雜地形影響局部降雨超過預估值，因此輔以即時警報提醒，當天發布9次豪雨特報、13次大雷雨廣播和5次國家警報，並通報相關單位。

山陀兒颱風在高雄登陸後於高屏上空消散，不過消散當天因外圍環流、環境風場和地形等影響，北海岸出現豪大雨甚至超大豪雨，中興大學環境工程系教授莊秉潔指出，氣象署、國家災害防救科技中心（NCDR）等都已示警，若新北早一些通知當地民眾，就有機會避免憾事。台大天氣研究中心則反指，依氣象署公布的降雨量，顯有明顯低估現象，此種突發的劇烈降雨僅能由雷達回波守視，當獲得預警時往往已開始發生大雨。

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對此，氣象署表示，山陀兒颱風4日清晨減弱為熱帶性低氣壓、上午再減弱為一般低氣壓，惟受其外圍水氣、東北風及地形影響，4日下午至晚間北海岸雨勢再度增大並伴隨小區域的短延時強降雨。由於此類型的瞬間強降雨，有尺度小、變化快的特性，再加上複雜地形的影響，世界上各氣象單位提前預報的能力皆較有限，大多以即時監測資料輔助發布預警。

氣象署強調，4日隨颱風減弱、警報解除，中央氣象署仍持續提醒北海岸雨勢，並依據雷達回波、雨量等即時監測資料發布相關警示，並透過官網、簡訊、傳真等多元管道即時傳遞資訊。統計4日期間共發布9次豪雨特報(含2次超大豪雨及2次大豪雨)、大雷雨即時訊息13次，其中含細胞廣播5次。

中央氣象署預報員陳姵安表示，預計解除山陀兒颱風警報那一報，降雨預估基隆北海岸、新北市預估降雨量150到250毫米，10月4日出現較大降雨量主要是共伴效應進來後，遇到山區阻擋，近山區三和出現600毫米累積雨量，沿海測站大多200到400毫米之間，有些受到複雜地形影響超過局部降雨超過預估值，就會輔以即時警報提醒，當天發布13次大雷雨廣播，細胞廣播國家警報也有5次，大雨當下可能觀察到持續現象也有通報相關單位。

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