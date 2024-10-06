金山、萬里豪雨釀災！賴清德一早現身了　親赴老街與民眾面對面

▲賴清德今赴金山、萬里勘災，侯友宜全程陪同。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢、莊智勝／新北報導

山陀兒颱風襲台，外圍環流水氣造成北海岸4日降下超大豪雨，瞬間劇烈雨勢導致積水無法宣洩，金山、萬里等地紛紛釀成嚴重災情，其中金山更有一對老夫妻遭洪水沖走雙亡。總統賴清德今(6日)親赴金山、萬里等地勘災，新北市長侯友宜全程陪同，除聽取災情、及應變簡報外，賴清德也今自走訪金山老街，與災民面對面、聽取在地民眾心聲。

賴清德車隊今一早9時10分許抵達萬里大鵬國小，侯友宜立即上前迎接，並由經濟部長郭智輝、國民黨立委洪孟楷、民進黨立委蘇巧慧、以及水利署官員陪同勘災，現場聽取災情以及應變簡報，賴清德也頻頻詢問當地情況。

簡報內容指出，此次金山、萬里等地降下瞬間大雨，遠遠超出氣象署預估雨量，其中金山區4日單日雨量更突破500毫米，豪雨肆虐造成嚴重災情，也點出金山萬里現有的防洪設施已不足以因應如此劇烈降雨。

在簡報結束後，賴清德與侯友宜前往金山老街，近距離與當地民眾互動、關心災後復原狀況，賴清德除向民眾打氣外，也承諾中央會積極與新北市府合作、治理，並提高保護標準，此次災損也會提供補助，務必讓受災民眾生活早日回歸正常。

▼金山、萬里4日出現劇烈降雨，造成嚴重災情。（圖／記者郭世賢翻攝）