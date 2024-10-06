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金山夫妻雙亡！女兒悲曝早上無風無雨　下午變天掀「奪命洪水」

記者郭世賢、莊智勝／新北報導

新北市金山區4日降下致災性暴雨，導致一對李姓夫妻回家的路上遭洪水沖走雙亡。女兒李女表示，爸爸媽媽只是出門吃個飯，沒想到回家就淹水了，「那個水是很可怕的，一下子就淹到胸口」，爸爸眼見媽媽被沖走，急忙伸手去拉，雙雙一同被沖走，最終在一處松樹園內尋獲2人，但均已經明顯死亡。

▲▼金山夫妻遭沖走雙亡，女兒說法。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲李男發現淹水後先返家拿拐杖，再外出接妻子，未料2人雙雙遭大水沖走。（圖／記者郭世賢翻攝）

李女表示，當天早上沒有風雨，所以爸爸、媽媽才會放心出門吃飯，哪裡知道下午會突然降下猛烈暴雨，「我看監視器，當時大概是下午2點40分，爸爸媽媽回家時發現機車已經沒辦法騎，所以改步行走回家，但路上的水勢越淹越高，爸爸擔心媽媽走不穩，所以先回家拿拐杖、雨衣，轉頭又出門接媽媽，結果2人雙雙不幸被沖走。」

▲▼金山夫妻遭沖走雙亡，女兒說法。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲李女表示當時水勢來得又快又猛，完全出乎預料。（圖／記者郭世賢翻攝）

李女形容，當時水勢來得又快又猛，完全出乎預料，爸爸衝回家拿拐杖時水深及腰，轉個頭再出門要接媽媽時，水就已經淹到接近胸口；根據鄰居轉述，當時是媽媽不堪水流急沖、腳步不穩，爸爸見狀伸手想去拉，怎料2人卻一同被沖走，身影消失在滾滾洪水中。

李女說，當天下午約2點54分發現金山下大雨後，立即撥打電話關心，但這時父母已經無法接聽，李女見電話無人回應，透過家中監視器察看，發現爸媽也不在家，最終與哥哥於晚間6點報案，找了一整個晚上，直到隔天早上才接到噩耗。李女表示，爸媽很恩愛，出入都是一起，2人務農半退休，正是含飴弄孫、享天倫樂的年紀，怎料一場大雨讓她一夕之間痛失雙親，「我沒有爸爸媽媽了！排水問題真的需要加強，如果再一次，沒人受得了。」

▲▼金山夫妻遭沖走雙亡，女兒說法。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲當天上午8點多還沒有太大的風雨，所以父母才放心出門吃飯。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼ 金山夫妻被洪水沖走身亡，最後身影曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲2人返家時已經水深及腰。（圖／記者郭世賢翻攝）

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