育兒不孤單！ 花蓮推「親職減壓方案」　6歲以下孩童家庭受惠

▲▼花蓮縣府社會處共舉辦「親子互動團體」，涵蓋北區與南區，每場次平均有5個家庭參與。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚秉持為鄉親做到最好，「打造宜居生活，提升社會福利」的願景，縣府社會處推動「親職減壓服務計畫」。此計畫針對育有6歲以下兒童的家庭、偏鄉地區及不便外出的家長，提供到宅親職減壓服務、親子互動團體與線上課程等多元服務。

花蓮縣政府落實「幸福花蓮」願景 ，家庭是兒少的避風港，唯有互相尊重、體諒與包容，才能夠維持一個和諧的家庭環境。因此，今年6月至8月期間，縣府社會處共舉辦了14場「親子互動團體」，涵蓋北區與南區，每場次平均有5個家庭參與，這些活動為家長和孩子創造了正向的互動經驗，並成功吸引來自不同背景的35個家庭，共計184人次參與。課程主題包括「我的城堡築起世界而非圍牆」、「生命中的紅花-情緒風暴」及「陪一顆心長大」等，透過這些團體活動，家長們學會了如何在遊戲中引導孩子，並在互動中建立親子間的信任感。

值得一提的是，活動不僅聚焦於母親與孩子的互動，父親也被積極鼓勵參與其中。許多父親在參與課程後，發現與孩子玩耍的樂趣，一位父親分享：「這是我第一次真正放下工作，專心陪伴孩子，看到孩子的笑容，我感受到作為父親的幸福。」

此外，針對偏鄉地區及不便外出的家庭，縣府提供「到宅式親職減壓服務」，也獲得了高度好評。一位母親分享，起初她對這項服務感到抗拒，當一名孩子因與手足搶玩具而發脾氣時，親職引導員現場示範如何與孩子有效溝通，並引導孩子理解遊戲規則。這不僅讓孩子學會與手足分享同樂，使她逐漸理解這些親子互動技巧的重要性，學會了如何在日常生活中有效處理教養挑戰，並在與孩子的互動中找回了久違的親子時光。

未來，花蓮縣政府社會處將持續推動「親職減壓服務計畫」，讓轉介此方案的家庭能夠受益於這項服務，增進家庭成員之間的情感聯繫，進一步提升家庭幸福感，為社會帶來更多和諧與正能量。

