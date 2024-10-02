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孩童長高、轉骨關鍵「腎」為重要　按摩3穴位有助於成長發育

▲中醫師解析孩童長高關鍵。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

▲中醫師解析孩童長高關鍵。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

家長總希望孩子能「高」人一等，相關議題在醫院診間詢問度居高不下，市面上也有非常多標榜「長高」、「轉骨」的產品；中醫師表示，以補腎健脾為主、補益氣血的藥材作為「轉骨方」，或按摩「足三里」、「內關」及「湧泉」等穴位，都對生長有幫助。

衛福部南投醫院中醫科醫師賴卉蓮指出，通常孩子進入青春期後會逐漸出現第二性徵，也是轉骨的黃金期；中醫認為「腎為先天之本，腎主骨，主生長發育」、「脾胃為後天之本，為氣血生化之源」，因此在生長發育階段與脾胃機能及腎氣充足與否息息相關，尤其對鈣質、蛋白質、熱量的需求大幅增加，若是先天稟賦不足、脾胃虛弱導致攝取的營養無法充分利用吸收，就可能導致生長幅度不夠理想。

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▲湧泉穴。

▲湧泉穴。

賴卉蓮說明，按摩以下三穴位能調理脾胃：1.足三里，位於小腿外側、膝下四橫指，脛骨外緣處，為胃經合穴，多按壓可以調整腸胃功能，幫助腸胃吸收成長所需的養分；2.內關，位於手臂內側，腕橫紋上三吋，兩筋之間，屬心包經。具有寧心安神、和胃寬胸的功效，可舒緩情緒、調理腸胃機能；3.湧泉，為腎經要穴，位於足底中心，平時可用高爾夫球，坐姿的時候置於腳下滾動，刺激穴位及腳的神經，調理腎氣、幫助生長。

▲中醫師解析孩童長高關鍵。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲足三里穴。

至於市面上多種轉骨方應如何挑選？賴卉蓮指出，轉骨方不單只幫助孩子長高，在進入青春期後因賀爾蒙改變，也造成身心容易失調、長青春痘或堆積脂肪等，加上國中課業壓力、女性經期不適等，都可一起調理，建議父母帶孩子找合格中醫師諮詢調理，為孩子制定「專屬轉骨方」。

▲中醫師解析孩童長高關鍵。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲內關穴。

賴卉蓮提醒，身材發育其實受到遺傳、營養、運動、作息及壓力等因素影響，每個孩子都有不同生長曲線，當生長曲線有逐步上升，就無須太過擔心；飲食上需多補充鈣質及蛋白質、維生素D，少吃高糖、高油脂食品，運動可以跳繩、籃球、羽球、排球等彈跳運動為主，另生長激素於深夜11點到2點會藉由熟睡分泌至最大值，建議孩子於10點前就寢、增加生長激素分泌，讓成長更快速。

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