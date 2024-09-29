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台南北區廟宇溫情傳遞　發放物資關懷弱勢家庭

▲台南市北區柴頭港山中庒城隍館，與財團法人台灣台南市西來庵信士，29日舉行愛心物資發放活動，針對當地低收入及中低收入家庭提供白米等生活必需品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市北區柴頭港山中庒城隍館，與財團法人台灣台南市西來庵信士，29日舉行愛心物資發放活動，針對當地低收入及中低收入家庭提供白米等生活必需品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北區柴頭港山中庒城隍館，與財團法人台灣台南市西來庵信士，29日舉行愛心物資發放活動，針對當地低收入及中低收入家庭提供白米等生活必需品，幫助弱勢渡過難關，彰顯慈善精神。

▲台南市北區柴頭港山中庒城隍館，與財團法人台灣台南市西來庵信士，29日舉行愛心物資發放活動，針對當地低收入及中低收入家庭提供白米等生活必需品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

29日上午柴頭港山中庒城隍館發放白米物資給鄰里低收入戶，預計277戶受惠，讓弱勢家庭感受到來自廟宇的關懷與支持。同日下午，財團法人台灣台南市西來庵信士也舉行物資及紅包發放活動，以恭祝西來庵揚靈公 史 聖壽，並藉此機會回饋鄰里弱勢。活動針對大和里、大港里、賢北里、大豐里等地的低收入戶及中低收入戶進行資助，於西來庵廟內發放低收入戶弱勢家庭，每戶將獲得2000元紅包及白米，而中低收入戶則每戶獲得1500元紅包及白米。此次活動預計有99戶家庭受惠，此次活動旨在關懷社會弱勢，減輕經濟壓力，並希望透過這樣的善舉，能夠鼓勵更多人參與社會公益活動。

▲台南市北區柴頭港山中庒城隍館，與財團法人台灣台南市西來庵信士，29日舉行愛心物資發放活動，針對當地低收入及中低收入家庭提供白米等生活必需品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市北區柴頭港山中庒城隍館，與財團法人台灣台南市西來庵信士，29日舉行愛心物資發放活動，針對當地低收入及中低收入家庭提供白米等生活必需品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

北區區長潘寶淑也親臨現場，除頒給感謝狀外，也對此次活動表示高度肯定。她指出，廟宇不僅是宗教信仰的中心，也是社區凝聚力的重要來源，感謝柴頭港山中庒城隍館與財團法人台灣台南市西來庵信士的愛心與奉獻，透過實際行動幫助需要幫助的人，希望未來能夠有更多廟宇和社會團體加入，共同打造更加溫暖、和諧的社會。

▲台南市北區柴頭港山中庒城隍館，與財團法人台灣台南市西來庵信士，29日舉行愛心物資發放活動，針對當地低收入及中低收入家庭提供白米等生活必需品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年截至9月，北區公所協助轉通知台南市共計有西來庵等68個民間善心團體、廟宇或個人濟助北區低收入戶等弱勢家庭，總計捐贈實物白米、醬油、米酒及泡麵、關廟麵、餅干、日常用品等民生物資、現金估計新台161萬1200元，估計12842人次受惠。

▲台南市北區柴頭港山中庒城隍館，與財團法人台灣台南市西來庵信士，29日舉行愛心物資發放活動，針對當地低收入及中低收入家庭提供白米等生活必需品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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