金城青商會與蔡宗豪攜手關懷弱勢孩童送愛心　期盼家暴防治改變孩童成長軌跡

▲台南市金城國際青商會、市議員蔡宗豪服務處，28日舉辦「2024公益愛陪伴暨家庭暴力防治活動」，期待透過家暴防治宣導，關懷台南市弱勢家庭，健全青少年及兒童的心靈發展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

家暴防治是保護個人權益和促進家庭和諧的重要議題，由台南市金城國際青商會主辦，國民黨台南市議員蔡宗豪服務處協辦，28日於奇美食品工廠舉辦「2024公益愛陪伴暨家庭暴力防治活動」，期待透過家暴防治宣導，關懷台南市弱勢家庭，健全青少年及兒童的心靈發展。

活動也安排了小朋友們手做蛋糕及陪伴兒少共進午餐等活動，讓愛與關懷與多元的形式為孩童們留下美好的回憶。

蔡宗豪表示，家暴防治議題之所以重要，是因為小朋友往往處於弱勢地位，容易成為家庭暴力的受害者。通過宣導，他們可以學習如何識別家暴的跡象，了解什麼行為是不可接受的，以及如何在面對暴力時尋求幫助。有趣的體驗活動則能深化他們對於宣導內容的印象。

蔡宗豪說，金城青商會多年來在公益上煞費苦心，每年皆準備不同的禮物送給小朋友們，希望能過實用的物品帶給孩子們關懷。這次還準備了鞋子送給弱勢家庭的小朋友們，鞋子除了象徵前進與自由外，許多孩童來自資源匱乏的環境，基本生活物資往往不足。鞋子作為日常生活中的必需品，能夠在實際層面提供幫助。為這些孩子送鞋子，能夠改善他們的生活品質，讓他們感受到社會的關懷與支持，這對於他們的身心健康發展至關重要。

蔡宗豪說，這次的活動還將台南重要議題做全盤的結合宣導，包含包含道路安全及登革熱防治。弱勢孩童的成長需要持續的支持，提供長期的心理健康支持、關注這些孩子的成長軌跡，才能夠真正改變他們的未來。