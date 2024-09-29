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永福星星幫親師生　參與台南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽展成果！

▲台南市永福國小特教巡迴班的星星兒們，29日在台南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽中大放異彩，全部大小朋友都拿到了該分組的前三名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市永福國小特教巡迴班的星星兒們，29日在台南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽中大放異彩，全部大小朋友都拿到了該分組的前三名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永福星星幫泳將「用運動拿獎，就是教師節最好的感恩禮物！」，永福國小特教巡迴班的星星兒們多年參與泳訓健身運動，「泳」往直前，29日在台南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽中大放異彩，全部大小朋友都拿到了該分組的前三名！

29日在大成國中游泳池，共有23隊近70人參與今年扶輪盃身障泳賽年度盛會！ 每年的扶輪盃泳賽，大家都自動歸隊參與泳訓，而永福國小自閉症巡迴輔導的星星兒與肯納青年，今年有分屬永福國小、文元國小、復興國小、大同國小、德高國小、紅瓦厝國小、文賢國中、民德國中、台南大學等九校與瑞復益智中心、YMCA慈光游泳隊、長泰教養院共10多位星星兒與肯納青年參與今年泳賽，年紀最大的有20幾歲已就業的肯納青年，年紀最小的是國小五年級的星星兒小朋友，他們都是從學前階段就開始學習游泳，為的就是克服天生「觸覺敏感」和「感覺統合失調」等各方面的問題。

星星兒在泳池賽道上不分你我捉隊廝殺，在場邊則是開起「泳訓親師生同學會」，而在奮泳向前到達終點的同時，老師們和家長都動容了，也都給孩子們最大的掌聲歡呼鼓勵！因為永福特教老師們說，在每年泳訓比賽期間就是會遇到中秋及教師節檔期，看到很多星星兒從小就開始接受泳訓，不管是累積了100小時或1000小時，星星兒們把握任何機會，一直參與游泳訓練，也一直不放棄獲得好獎勵的機會！

▲台南市永福國小特教巡迴班的星星兒們，29日在台南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽中大放異彩，全部大小朋友都拿到了該分組的前三名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「一向執著」的星星兒和老師家長們都覺得大家都有志一同，每年都約好一同參與扶輪盃游泳比賽，用比賽檢驗多年來的運動成果，也在中秋節教師節前後和好夥伴們「一起泳訓團聚」！就算是畢業了，也都會自動歸隊，參與年度「泳訓同學會」！

永福星星幫的老師們說，很開心孩子們可以在運動中獲得成就感，永福楊淑晏校長也表示，「在每年的泳訓中，還發現愈小接觸水的孩子們學習得愈好，也鼓勵家長們提早讓孩子學游泳」。

▲台南市永福國小特教巡迴班的星星兒們，29日在台南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽中大放異彩，全部大小朋友都拿到了該分組的前三名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

多年來永福自閉巡迴班的潛能開發課程，訓練很多星星兒的內在潛能，特別是在運動力提昇專注力方面，獲得很大的進展，由此次星星兒獲得多面獎牌可得知。星星兒們「泳」於挑戰的精神，令家長和特教老師們特別感到辛慰，因為多年的努力終讓星星兒在運動場上，獲得自信和成就感！

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