「2024 岸內製片所」頒獎典禮圓滿落幕　新星之光閃耀台南鹽水

▲「2024 岸內製片所」頒獎典禮28日下午，於台南鹽水區的岸內影視基地隆重舉行，台南市長黃偉哲、文化局長謝仕淵等人與會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



「2024 岸內製片所」頒獎典禮28日下午，於台南鹽水區的岸內影視基地隆重舉行，經過兩個月的精心拍攝與激烈競賽，青年拍攝團隊迎來了這場盛會的最終榮耀時刻。

本次評審團由合作單位客家電視台、國家人權博物館以及5位影視界重量級評審組成，包括金馬獎最佳攝影廖本榕、金鐘獎最佳導演陳長綸、《反正我很閒》頻道創辦人之一「樂咖」陳奕凱、香港跳格國際舞蹈影像節策展人葉弈蕾、國立成功大學台灣文學系助理教授鍾秀梅，共同決選出8項重要獎項，為本次活動增添光彩。

台南市長黃偉哲、文化局長謝仕淵、國家人權博物館、客家電視台、鹽水區公所區長與多家在地贊助商鼎力支持此次活動。「2024 岸內製片所」頒獎典禮星光熠熠，氣氛高昂，感謝與會貴賓、評審團及媒體朋友們共同見證此活動的圓滿落幕。

「2024岸內製片所」頒獎典禮開始，首先播放形象影片及活動集錦影片，隨後由主持人依序介紹到場貴賓，並陸續頒發8大獎項的得獎團隊。現場氣氛緊張，觀眾屏息以待，誰將榮獲豐厚獎金與最高榮譽成為大家的關注焦點。各獎項分別為「最佳音效設計獎」、「最佳美術設計獎」、「最佳攝影燈光獎」、「最佳劇本獎」、「評審團推薦獎」，以及客家電視台贊助的「最佳好客獎」和人權博物館贊助的「金自由獎」，以及最受矚目的首獎「金岸內獎」。

「金岸內獎」 作為本屆最具代表性的榮譽，競爭尤為激烈。入圍作品《夢蝶》、《新生重建》、《怕狗的女人》及《從魚塭浮出》均展現了創作者的卓越才華與大膽敘事。最終，國立台南藝術大學的《新生重建》脫穎而出，該片打破了虛構戲劇與真實紀錄的界線，並以其成熟的攝影、精湛的表演與高水準的完成度榮獲「金岸內獎」。評審團一致讚譽：「作品透過現代與歷史視角的交替，巧妙打破虛構與真實的框架，具有非常獨特的切入角度及視野，攝影與演技表現尤為成熟。」

「評審團推薦獎」入圍作品多元，包括《從魚塭浮出》、《在你所見的世界之中》、《新生重建》、《拾陸歲的承諾》、《深耕》、《怕狗的女人》、《也無風雨》及《夢蝶》。其中，《也無風雨》憑藉其輕描淡寫的場面調度與生活化的演出贏得評審青睞。決審評審稱讚道：「導演在空鏡、人物特寫和場景的編排上相當用心，攝影、剪輯與美術處理也相當成熟。」

「金自由獎」，由人權博物館贊助，表彰探討人權議題的作品。入圍的《怕狗的女人》、《夢蝶》、《新生重建》與《從魚塭浮出》均勇敢觸及人權與公平正義等重要議題。最終，《新生重建》展現轉型正義思考下的歷史重建，結合現代年輕人與歷史受難者的雙重視角，打破世代藩籬，再度奪得此項殊榮。

「金好客獎」，由客家電視台贊助，並由客家電視台評選出最喜愛的一部作品，最終榮獲獎項的隊伍是來自國立台南藝術大學的《怕狗的女人》。客家電視台行銷部潘經理表示：「在短短兩個月內完成這樣的作品實屬不易，每部作品都充滿了創意和心血。可惜獎項只有一個，希望大家能多多運用客家電視台這個公共平台，期待能在電視上看到大家的作品。」

「最佳劇本獎」競爭激烈，入圍作品《新生重建》、《從魚塭浮出》、《怕狗的女人》、《夢蝶》及《殊途》均展現卓越敘事能力，這些作品均以優秀的劇情結構與敘事能力獲得評審的高度評價。最終，《夢蝶》以其深刻情感與懸疑故事脫穎而出。決審評審表示：「這是一個情感深刻、充滿懸疑的故事，透過蝴蝶超現實的手法貫穿時空，浪漫且詩化地呈現歷史悲痛，令人動容。」

「最佳攝影燈光獎」入圍作品包括《從魚塭浮出》、《怕狗的女人》、《間諜家家酒》、《在你所見的世界之中》及《新生重建》，最終，《怕狗的女人》以其流暢的故事、細膩的情感張力，以及對50年代白色恐怖時期的再現，榮獲此殊榮。決審評審指出：「再現 50 年代白色恐怖時期，男性獄官與女性政治犯之間的情愛、忠誠、背叛與工具化關係。女政治犯之間的內部張力處理得非常細緻，畫面表現優異，具有性別視角的關照。」

「最佳美術設計獎」競爭同樣激烈，入圍作品《從魚塭浮出》、《怕狗的女人》、《深耕》、《新生重建》與《夢蝶》以場景設計與視覺美學引人注目，最終，《深耕》憑藉其場景與服裝的精細設計，快速將觀眾帶入情感氛圍，奪得此獎。決審評審說道：「此部作品努力經營場景、服裝等美術設計，引導觀眾快速融入影片情懷，是極優質的美術設計。」

「最佳音效設計獎」入圍的《從魚塭浮出》與《在你所見的世界之中》展現出精細的聲音設計，最終，《從魚塭浮出》獲此殊榮。決審評審稱讚道：「《從魚塭浮出》將現場聲音的收錄與虛構音效巧妙結合，配樂格調高，三種聲音多層次運用下，與影像共同講述了末日疏離又驚悚的故事。」

隨著「2024 岸內製片所」頒獎典禮的圓滿落幕，文化局局長謝仕淵特別頒發感謝狀予客家電視台、國家人權博物館及參與決審的評選貴賓，同時也感謝侯季然導演於「金岸內大師講堂」中，帶來主題為「在歷史裡找自己的故事—電影如何重現時代」的講座，為年輕創作者提供了深刻的啟發與思考。

謝仕淵局長表示：「感謝岸內製片所工作團隊的努力，日復一日協助劇組順利完成拍攝，為台灣影視產業提供了寶貴的支持。岸內製片所不僅是一個拍攝場地，更是一個影視人才的培育基地，與多所學校密切合作，成為學生學習與實踐的場域。希望這裡能持續成為創作者和夢想者的搖籃，為台灣影視未來的永續發展奠定基礎。也感謝所有支持我們的夥伴，讓台南的影視產業更加蓬勃發展。」

台南市長黃偉哲致詞中也說道：「感謝岸內製片所的團隊、評審們長期以來的付出，還有所有來賓對本次活動的支持。作為市長，我一直致力推動文化發展，從過去的南方影展、台南美展、新藝獎及府城文學獎，希望為年輕人提供更多發揮的空間。未來，我們將與文化局攜手，為學生、藝術工作者與影視創作者提供更多學習和合作的機會，進一步促進台灣文化與影視產業的共同發展。」