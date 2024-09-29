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台南勞工局做工行善團用心築屋　為弱勢改善居住環境

▲台南做工修繕志工團隊28日及29日前往關廟、大內及柳營區進行弱勢家庭房屋修繕及會勘，爭取盡早幫助案家回復居住該有的品質。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南做工修繕志工團隊28日及29日前往關廟、大內及柳營區進行弱勢家庭房屋修繕及會勘，爭取盡早幫助案家回復居住該有的品質。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為持續落實讓台南市民擁有安全溫暖的住家，勞工局秉持市長黃偉哲「希望家園」的政策腳步前行，28日與做工修繕志工團隊前往關廟區、大內區及柳營區進行弱勢家庭房屋修繕會勘，緊接著29日「做工行善團」泥水志工夥伴至官田區持續為弱勢勞工修繕，爭取盡早幫助案家回復居住該有的品質。

▲台南做工修繕志工團隊28日及29日前往關廟、大內及柳營區進行弱勢家庭房屋修繕及會勘，爭取盡早幫助案家回復居住該有的品質。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社團法人台南市勞工志願服務協會梁志男理事長賢伉儷也到場協助修繕工作，電氣志工也再次前往柳營區進行修繕細部作業勘查。

▲台南做工修繕志工團隊28日及29日前往關廟、大內及柳營區進行弱勢家庭房屋修繕及會勘，爭取盡早幫助案家回復居住該有的品質。（圖／記者林東良翻攝，下同）

官田區66歲楊姓案主為中低收入戶，因身障又撫養就學中的孩子，經濟困頓故無法整修破舊的房屋。勞工局做工行善團各個工會從9月初接力施工，本週正懿企業有限公司贊助案家臥室和客廳的房門，於27日完成安裝，29日泥水工會志工三度來到官田區，進行浴室、廚房牆壁貼磁磚施工，期望為案家打造舒適的居住環境。

▲台南做工修繕志工團隊28日及29日前往關廟、大內及柳營區進行弱勢家庭房屋修繕及會勘，爭取盡早幫助案家回復居住該有的品質。（圖／記者林東良翻攝，下同）

其中志工陳添丁去年接受做工行善團修繕協助，洽好具備泥水作業專長，在房屋修繕完成後非常感動，開始投入修繕志工團隊，日前已服務過兩案，29日到官田出勤，替社會再盡一份心力。另24日時鋁製品工會出動兩組志工，分別前往關廟區及安南區進行修繕相關作業，其中郭智仁和詹寶珠也是夫妻檔志工。

▲台南做工修繕志工團隊28日及29日前往關廟、大內及柳營區進行弱勢家庭房屋修繕及會勘，爭取盡早幫助案家回復居住該有的品質。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示因為有志工們堅持不懈，盡己所能的幫助社會弱勢，才能修建一間間完善的生活住家，為我們所在的大台南注入更多愛與溫暖。市府勞工局希望能將這項繕舉一直不斷延續下去，用愛心藉由做工行善團實際行動，讓更多有需要的社會弱勢家庭可以感受台南最溫暖的支持。

▲台南做工修繕志工團隊28日及29日前往關廟、大內及柳營區進行弱勢家庭房屋修繕及會勘，爭取盡早幫助案家回復居住該有的品質。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南做工修繕志工團隊28日及29日前往關廟、大內及柳營區進行弱勢家庭房屋修繕及會勘，爭取盡早幫助案家回復居住該有的品質。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南做工修繕志工團隊28日及29日前往關廟、大內及柳營區進行弱勢家庭房屋修繕及會勘，爭取盡早幫助案家回復居住該有的品質。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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