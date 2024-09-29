迎接5周年館慶　賴清德蘭將現身台南山上花園水道博物館

▲台南山上花園水道博物館即將迎接5周年館慶，配合台南400，今年將擴大舉辦，首先登場的是蘭花大展，將有超過500盆蘭花於水道博物館爭豔。（圖／蘭科植物園、文化局提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南山上花園水道博物館即將迎接5周年館慶，配合台南400，今年將擴大舉辦，首先登場的是蘭花大展，10月10日到10月14日，將有超過500盆蘭花於水道博物館爭豔，除了是這個時節難得的花卉盛會外，特別地是將展出以總統賴清德命名的蘭花、還有歸仁11號、台南黃金等蘭等台南特色蘭種，到時也會盛開，有噱頭又有看頭。

文化局指出，由蘭科植物園與長榮大學爭取台南400民間參與專案，共同規劃的蘭展，將有來自全國的蘭友共襄盛舉，展示的品種有蝴蝶蘭、嘉德麗亞蘭、仙履蘭、萬代蘭、文心蘭、石斛蘭等各類蘭種，品種豐富。

除了各種蘭花爭妍鬥豔外，配合台南400，此次蘭展還特別規劃台南專區，展出由台南蘭友培育的歸仁11號、台南黃金等蘭種；其中，最特別的當屬以賴清德總統為名的「賴清德蘭」了。

蘭科植物園總經理吳柏昌指出，賴清德總統在市長任內，積極推動蘭花產業，或讓花農相當感念，有蘭農花了多年時間，以嘉德麗雅蘭培育一款新蘭種，想要為這段過程留下紀錄，向當時的賴市長徵詢是否可否用他的名字來命名，獲得首肯後，向英國RHS登錄了「賴清德蘭」。

吳柏昌表示，蘭花育種者育出新花後，會到英國皇家園藝協會（簡稱RHS,Royal Horticultural Society)做命名登錄，登錄成功後，這棵新花之後量化就是以新的命名在世界各地流通。育種者一般育出一棵新花需要耗到3-4年，如果等到這棵新花量化販售合計要7-8年的時間，實在不容易。

吳柏昌表示，目前賴清德蘭還在花房靜候開花，預計館慶時間正好可以盛開。蘭展將以快濾桶室及送出唧筒室做為主要展區，讓機械工業風和嬌豔的花朵能激盪出更多不同的感受，歡迎全國遊客利用這難得機會來欣賞特色蘭花。