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老人失智合併情緒及行為症狀發生率66.01%　慈暉據點為家屬減壓

▲臺中榮民總醫院埔里分院揭牌「慈暉據點」，致力於失智症照護。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

▲臺中榮民總醫院埔里分院揭牌「慈暉據點」，致力於失智症照護。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

據國家衛生研究院近3年調查，全國社區65歲以上長者失智症盛行率達7.99%，合併有情緒及行為症狀（BPSD）發生率更達66.01%，且BPSD個案需更高度的醫療專業性；南投縣首間服務失智症合併BPSD症狀個案的「慈暉據點」，由臺中榮民總醫院埔里分院承接並於近日舉辦揭牌儀式，也讓該院的長照服務更為全面。

埔榮醫院指出，我國自106年開始推動「失智照護服務計畫」至今，發現當個案有失智併BPSD時，因照顧困難，容易遭巷弄長照站拒絕收案，使家屬照顧負荷增加，故衛福部於今年進行「權責型失智社區服務據點試辦計畫」，該分院即為南投第一家設立「權責型失智社區服務據點」的醫院。

▲臺中榮民總醫院埔里分院揭牌「慈暉據點」，致力於失智症照護。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔榮院長張仁義表示，隨失智症確診人數逐年增加，也趨於年輕化，社區對相關資源的需求變得更加迫切。該分院於埔里鎮設立北安里及南門診社區失智照護據點，院內有榮光日照中心、一般護理之家及精神護理之家。

張仁義說，現在進一步於院內設立慈暉據點，將結合醫療、護理、職能治療、心理及社工，提供專業的諮詢、照顧及支持服務，並透過多元的認知促進活動，幫助患者增進社交互動，減輕家屬的照護負擔，也讓失智症照護服務更加完善。

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