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國立嘉科實中揭牌 　象徵嘉科園區發展重大進步

▲▼ 嘉義科學園區迎新學府，國立嘉科實中揭牌 。（圖／嘉科實中提供）

▲▼國立嘉科實中揭牌 。（圖／嘉科實中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國立嘉科實驗高級中等學校揭牌典禮今20日隆重舉行。國家科學及技術委員會副主任委員蘇振綱、教育部政務次長張廖萬堅、嘉義縣長翁章梁等人共同見證。嘉科實中目前借用長庚科大嘉義分部校舍，已獲行政院國科會編列22.9億元預算興建新校舍，未來將打造一所具人文美感與智慧科技的鑽石級綠建築校園。

▲▼ 嘉義科學園區迎新學府，國立嘉科實中揭牌 。（圖／嘉科實中提供）

嘉科實中位於嘉義科學園區，鄰近嘉義高鐵站和故宮南院，校地面積8.5公頃，是繼竹科、中科及南科後，由國科會成立的科學園區實驗中學。111年在亞洲無人機AI創新應用研發中心成立籌備處，並在113年8月1日正式成立。

▲▼ 嘉義科學園區迎新學府，國立嘉科實中揭牌 。（圖／嘉科實中提供）

校長林怡慧表示，嘉科實中採用嘉義地區免試入學政策，首屆學生名額全數額滿，其中20%的學生成績達到5A以上，國中與國小部的招生也吸引許多園區及學區家長的青睞，國中部學生以抽籤制決定，總招生人數250位，包括小一、國一及高一學生。

▲▼ 嘉義科學園區迎新學府，國立嘉科實中揭牌 。（圖／嘉科實中提供）

林怡慧說明，為打造專業教師團隊，嘉科實中進行4次全國舉才教師甄試，吸引近2000名教師報名，甄選出20多位具有優質學經歷和豐富教學經驗的教師，其中更有教師來自建中和北一女，將共同培育孩子成為全球化人才。

翁章梁指出，嘉科實中是嘉義科學園區的重要單位，今日的揭牌儀式象徵著嘉科園區發展的重大進步。未來嘉科將鏈接各地資源，並與台灣最強的半導體產業公司台積電合作，希望嘉科實中能培育出更多優秀人才，承擔更大的社會責任。

張廖萬堅說，嘉科是西部產業廊帶的中心點，串聯中科和南科，而嘉科實中也將成為重點發展學校。他表示，隨著時代變遷和政府重視，越來越多高科技人才選擇在嘉義落地生根，期待未來能有更多孩子在嘉義就學和就業，推動嘉義的進一步發展。

 
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