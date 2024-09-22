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「憶」起來野餐邀民眾認識失智症　南市醫打造失智友善社區

▲響應國際失智月，台南市立醫院22日舉辦「憶起來野餐」活動，吸引諸多民眾親子一起同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲響應國際失智月，台南市立醫院22日舉辦「憶起來野餐」活動，吸引諸多民眾親子一起同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

響應國際失智月，台南市立醫院22日舉辦「憶起來野餐」活動，以親子野餐為主軸，並設有健康闖關遊戲、街頭藝人表演，以及簡易的失智症評估，透過多元化的方式，提升社區民眾對失智症的認識，民眾能夠在輕鬆的氛圍中了解失智症的早期徵兆及如何預防。

▲響應國際失智月，台南市立醫院22日舉辦「憶起來野餐」活動，吸引諸多民眾親子一起同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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台南市立醫院蔡良敏院長表示，失智症不僅影響患者的生活品質，對於家屬而言，照顧過程挑戰也是巨大的。因此醫院一直致力於推動全方位的失智症照護模式，從預防、早期診斷到持續追蹤，皆提供完善的支持。並且積極透過健康講座、預防失智症的課程等活動，加深公眾對失智症的認識，並強調早期預防的重要性。

▲響應國際失智月，台南市立醫院22日舉辦「憶起來野餐」活動，吸引諸多民眾親子一起同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市立醫院自2018年成立失智共同照顧中心，提供患者從健康追蹤到個案管理的全方位支持。蔡良敏院長表示，醫院已建立一套完整的失智症照護模式，涵蓋從健康預防、早期識別到疾病治療的各個階段。透過中西醫結合的診斷與治療方法，患者能夠獲得精準的照護，並延緩疾病進展。院方也提供社區資源，透過失智症關懷據點和日照中心，協助患者及其家屬度過每個失智階段。

▲響應國際失智月，台南市立醫院22日舉辦「憶起來野餐」活動，吸引諸多民眾親子一起同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，2023年起承接東區失智友善社區計畫，透過健康講座、課程及舒壓活動，已成功服務數千家庭，並招募了32間友善商店及900位友善天使，為失智症患者及家屬提供安心的生活環境。

▲響應國際失智月，台南市立醫院22日舉辦「憶起來野餐」活動，吸引諸多民眾親子一起同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡良敏院長表示，此次活動感謝台南市衛生局、衛生所、東區區公所等單位協助辦理，以及黃偉哲市長、陳亭妃立委、議員蔡筱薇、曾培雅、王家貞、曾之婕議員服務處簡鴻祐秘書、崇善里陳建銘里長、衛生局國民健康科黃琬淇科長、國健科林佳蓉衛生指導員、東區區公所社會課長李盈穎課長、東區衛生所李琇惠護理長、吳奇玲護理師到場，藉此機會，號召更多民眾關心失智症，並營造失智友善的社區環境。

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