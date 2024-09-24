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國際營養午餐論壇開放線上報名　新北邀19國共探有機供餐

▲國際營養午餐論壇開放線上報名。（圖／新北市農業局提供）

▲本次論壇將交流討論各國推動有機農產品供餐的經驗。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局於今年10月16、17日在新北市農會3樓大禮堂舉辦「第二屆學校營養午餐與公共採購國際論壇」，邀請來自世界各國貴賓舉行專題演講、交流，現場提供有機餐盒，並且可享用本市特色農產茶點、逛本市農產攤位，即日起至10月5日開放線上報名，歡迎民眾報名參加，共同探討有機農業及營養午餐議題。

農業局指出，新北市政府推行學校營養午餐政策，2022年與國際有機農業聯盟亞洲分會（IFOAM Asia）合作辦理「第一屆有機營養午餐公共採購國際論壇」，國際迴響熱烈，今年新北市農業局再度與IFOAM Asia合作，於10月16至17日在新北市農會3樓大禮堂舉辦「第二屆學校營養午餐與公共採購國際論壇」。

▲國際營養午餐論壇開放線上報名。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市政府農業局將於10月16至17日舉辦「第二屆學校營養午餐與公共採購國際論壇」。

邀集義大利基倫托市市長Giuseppe Cilento、葡萄牙新伊達尼亞市市長Armindo Jacinto、法國穆昂薩爾圖市副市長Gilles Pérole、全球有機區域聯盟執行長Jostein Hertwig、國際有機農業運動聯盟亞洲分部副主席Emilia Setyowati等來自19個國家、28位各界代表和專家與會，舉行多達18場專題演講，交流討論各國推動有機農產品供餐的經驗，包括有機供餐的方法與採購、各國有機區供餐實例等，除了讓世界看見臺灣，亦可了解他國經驗，共同促進環境永續發展與學童福祉。

農業局表示，本次論壇全程提供中英同步口譯機，並且提供中英雙語論壇手冊，午餐將供應有機餐盒，不只可吃到有機蔬菜，米飯更使用農業局輔導的友善農產品「羽豐米」。論壇自即日起至10月5日止開放報名，採線上報名，報名成功後將以電子郵件通知，只要繳保證金（單日500元，兩日800元，於論壇結束後退還）後即可入場參加，現場也有提供本市特色茶點，並設有農特產攤位，參加的民眾更會頒發結訓證書，每日限額200位，歡迎民眾踴躍報名參加。

新北市政府農業局長諶錫輝表示，新北市致力落實聯合國永續發展目標(SDGs)，不僅辦理有機營養午餐論壇，也持續推動植樹造林、生態保育及淨零碳排，創造市民、環境健康，打造韌性農業健康市。「第二屆學校營養午餐與公共採購國際論壇」報名資訊請見「新北市農業局-稼日蒔光」FB粉絲專頁或「CEIOMA 智慧農業」網站。

▲國際營養午餐論壇開放線上報名。（圖／新北市農業局提供）

▲即日起至10月5日開放線上報名，歡迎民眾報名參加，共同探討有機農業及營養午餐議題。

▲國際營養午餐論壇開放線上報名。（圖／新北市農業局提供）

▲「第一屆有機營養午餐公共採購國際論壇」國際迴響熱烈。

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