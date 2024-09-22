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社會 社會焦點 保障人權

Lalamove抓姦！世紀渣夫害染HPV　癡情正宮還想挽回：不想失去你

▲桃園市鄭姓男子去年1月間與邱姓妻子辦理新生兒登記時，鄭卻在戶所內怒嗆「她外遇耶，然後這個小孩要我認」等語，遭邱妻提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲丈夫多次叫外送到同個住址，妻子前往該處一看竟意外抓姦。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／新北報導

新北一名人妻有天發覺丈夫多次使用「Lalamove」叫外送到某處，前往該址一看竟意外抓到外遇，不僅大受打擊患上憂鬱流產，更因對方不安全的性行為，自己也慘遭感染HPV，憤而提告小三求償60萬元。新北地院判賠40萬元為適當。

人妻小君（化名）主張，與丈夫阿輝（化名）於2020年3月結婚，某天卻發現阿輝經常用2人共用的「Lalamove」即時快遞APP，送到到同個地址，疑惑的她前往該處一看，竟目擊阿輝正與另名不認識的女人親吻。

事後阿輝也坦承自2023年6月至9月間有了小三，並多次發生性行為，還將2人拍攝的性交影片、對話紀錄供小君看，造成小君大受打擊，出現焦慮、憂鬱症狀，經醫院評估不得已進行人工引產；且因小三與阿輝交往期間有不安全性行為，導致阿輝感染人類乳突病毒第66型性病，連帶導致小君本人也感染同類型性病，加上小三明知阿輝有家室仍執意介入他人婚姻，故提告求償60萬元。

小三辯稱，2023年5月打羽毛球時認識阿輝，當時阿輝稱恢單，有子女、女友，之後才坦承沒離婚，她立刻要求分手，但阿輝不斷強調一定會離婚，才答應繼續交往，未料阿輝從沒打算要離婚；小三還提出對話紀錄，證明小君在得知婚外情後，曾表明願意原諒，只為了維持婚姻關係。

▲擔任警職的朱姓員警背著妻子搞外遇，去年8月許姓小三跑到桃園市朱男住處大吼要朱與她回台北，後又傳曖昧簡訊怒嗆元配挨告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲正宮曾放低姿態，試圖與丈夫修復關係。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫123RF）

小三提出的對話紀錄裡，小君放低姿態向阿輝表示，希望彼此可以嘗試維持夫妻關係，只要阿輝跟小三做的事情，也能跟自己做，就沒問題，「如果這個你可以的話，那真的我就可以把她想成是普通朋友」；之後小君又問「你想跟她（小三）一起生活？」，阿輝回「我不知道，也許在未來」，小君則喊話「我想要再一次跟你在一起，我還是要跟你在一起呀」、「我不想失去你，我的感覺一直沒有變，從第一天到今天，沒有改變。」

法官認為，上述對話中小君多次放下身段，反覆向阿輝表示希望回歸家庭，再嘗試經營婚姻關係，而表示若做到某些行為後，願意把小三當普通朋友，惟顯無宥恕侵害配偶權之行為，加上小三明知對方有妻兒仍介入婚姻，判賠40萬元為適當。可上訴。

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