新北旅館從業績優人員表揚　侯友宜親頒獎感謝付出

▲新北市長侯友宜出席新北市旅館從業績優人員表揚活動。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜19日晚間出席新北市旅館從業績優人員表揚活動，表揚對新北觀光有具體貢獻與傑出表現之50位旅館業績優從業人員，感謝所有為新北的觀光旅遊盡心盡力的工作者，並期盼旅館業從業人員能夠百尺竿頭，更進一步。

侯友宜表示，前段時間旅館業者曾與市府共同作戰，成立防疫旅館，最終戰勝疫情這場艱難的戰役，近期觀光產業重新復甦，本次市府透過頒發旅館業績優從業人員的獎項，藉以鼓勵優秀人員的付出，讓所有來新北市旅遊或休息的旅客，能留下美好且難忘的回憶，另外也期盼能將更多優秀的人才留在新北，讓新北市觀光更加蓬勃發展。

新北市幅員廣闊且地形風貌多樣，就像是臺灣的縮影，新北市政府觀光旅遊局近年持續推出嶄新的觀光品牌，如「青春山海線」串連八里到貢寮三貂角的低碳旅遊；讓到訪的遊客享受蔚藍海岸、金黃沙灘及鐵馬道上的青春熱情；又或者至「雙百年環線」，透過欣賞沿路百年鐵道（臺鐵宜蘭線）及百年步道（淡蘭古道）風貌，以雙腳鐵腿、鐵路、鐵馬三鐵，展開一趟山林間的低碳旅遊。

觀旅局表示，感謝旅館業從業人員在工作崗位上辛勤付出，提供良好服務，打造出優質的觀光服務品質，本市每年亦透過新北優良旅館及魅力民宿評選，經由專家學者組成專業團隊至受評業者營業現場評分，給予優質旅宿肯定，提供民眾來新北遊玩住宿參考依據。

歡迎民眾親身體驗新北業者的優質住宿環境及服務，深入發現這片美好土地孕育出的萬千風情，一同看盡新北的美，更多優良旅館及魅力民宿名單可至「新北市觀光旅遊網-玩樂新北-住宿搜尋」查詢。更多新北旅遊資訊請上「新北市觀光旅遊網」及「新北旅客」臉書粉專頁查詢！