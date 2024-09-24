伴屍5年！生父棄男嬰丟基隆山區　新北社會局：家屬曾有領育兒津貼

▲新北男童在嬰兒時期就遭生父黃男殺害，棄屍基隆山區。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者崔至雲／新北報導

基隆市某處半山腰23日傳出男嬰棄屍案！原來是因為新北市教育局日前發現某學齡男童未入學國小一年級，經新北市教育單位通報協尋，警方找到生父黃男後他稱男童意外身亡，且已棄屍基隆山區，最終依殺人、遺棄屍體等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。新北社會局表示，經查家屬有請領過男嬰出生後有領0到2歲育兒津貼，是否涉嫌詐領，需要配合檢警調查釐清。

該案源於新北市府教育單位發現男童已達學齡，但卻遲遲未入學，因此通報警方協尋。警方後續於台中找到生父黃男，但其說詞反覆，後續被帶回三重分局偵訊，黃男才突破心防，供稱男童是意外死亡。據了解，黃嫌聲稱男嬰是溢奶導致死亡，事後他把屍體藏在家裡，伴屍了5年，直到去年才丟棄到基隆山區。

新北市教育局表示，該男童設籍新北市三重區，已屆113學年度入學年齡資格，今年5月家長還透過國小新生入學線上報到系統完成新生報到，8月30日開學日當日卻未報到上學，學校立即通報未入學，9月1日、9月2日學校持續聯繫男童母親，並於9月3日前往家訪後通報社福單位，仍無法掌握孩童去向，因此通報警察單位進行協尋。

新北市社會局表示，經查，家屬有請領過男嬰出生後有領0到2歲育兒津貼，不過是否涉嫌詐領，需要配合檢警調查釐清。

社會局表示，男童因未入學，校方有通報社會局，社工後續也立即前往案家家訪，確認家中其他兒少養育狀況，目前案主兄弟皆正常就學，並無異樣，該家庭過往也無任何家暴通報紀錄，社會局將配合檢警調查，釐清真相。

