加油站色組長帶2女員工上摩鐵！硬加入泡澡摸胸欲侵犯　判3年8月

▲新北一名已婚加油站組長明知2名離職女員工有身心障礙，仍約她們上摩鐵想要享齊人之福。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／新北報導

新北已婚康姓男子在加油站擔任組長，結識僅來短短工作5天的女子小美和阿文（化名），他明知兩人有身心障礙，仍藉故約兩人到摩鐵唱歌喝酒，趁小美和阿文在浴缸泡澡時一同入浴，並強行對未滿18歲的阿文摸胸、試圖指侵。案發後康男被告上法院，他不認罪但拿出25萬和阿文和解。全案經台灣高等法院審理，判定康男犯行屬實，依康男對心智缺陷之少年犯強制性交未遂罪，處3年8月徒刑。可上訴。

判決指出，女子阿文和小美為一對情侶，2022年7月間曾短暫到加油站工作5天，因而結識加油站組長康男。康男在面試時便知道阿文未滿18歲，且有中度智能障礙，卻仍於同年7月20日下午，以協助離職的兩人就業為由，約她們見面聊天，又帶她們到摩鐵唱歌喝酒，等小美和阿文到浴室泡澡後，康男喊說要上「健康教育」，便自行脫光進浴缸和兩人泡澡，對阿文伸狼爪遭拒後，仍用手撫摸阿文的胸部和下體，甚至意圖指侵，經阿文大叫閃躲才未得逞。案發後阿文和小美將康男告上法院。

全案審理時，康男坦承在摩鐵和兩人一同泡澡，因小美表示「沒有跟男生做過，想要試試看」，他有在浴缸內撫摸小美的胸部並指交，後來3個人一起赤裸躺在床上，他和小美發生關係，但全程都沒有碰阿文。當初小美和阿文來加油站工作，他並沒看過兩人的身心障礙手冊，並不知道兩人有身心障礙的狀況。

不過小美和阿文指證歷歷，法官認為，康男表示小美曾對他示好，但阿文卻沒有任何表示，所以他不會做阿文不想做的事，因而康男如果沒有享齊人之福的慾念，理應支開阿文、單獨邀小美到摩鐵，而不是在阿文面前和小美性交，可見康男進浴室時就想對2人下手，判他對阿文性侵未遂屬實，審酌康男和阿文達成調解並賠償25萬，依他對心智缺陷之少年犯強制性交未遂罪，處有期徒刑3年8月徒刑。

另小美雖也控訴遭康男性侵，不過社工證稱，他詢問小美和阿文是否願意時，阿文表示她覺得不舒服，所以從浴缸起來，但小美有說想試試看，而小美否認有發生這件事，後來才承認，但說她不願意等語。另小美在警詢時也表示自己當時心裡其實不在乎、自暴自棄。法官判定康男性侵小美證據不足，判處無罪。可上訴。

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