嘉義水上首創「香火祭」　蔡易餘「真人夾娃娃」推廣在地特產

▲ 水上鄉首創文化祭典「水上香火祭」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

水上鄉公所與龍德村龍德宮共同舉辦「水上香火祭・龍德啟程」，慶典從早上在水上市中心踩街到下午廟前的一系列活動，即是下雨天，依然澆不熄民眾的熱情。林緗亭表示，這是水上鄉公所第一次舉辦大型節慶文化活動，她希望能透過民俗活動的方式將這份文化祭典傳承下去，讓大家知道十一指厝以及查某厝姑丈的故事。

這次活動也結合近期最熱門的真人夾娃娃機，活動一開場由林緗亭鄉長與立委蔡易餘體驗並示範如何遊玩，使出渾身解數，將農特產品挖出來，進入夾娃娃機的民眾也玩得都不亦樂乎，裡頭的獎品，除了在地特色的「地瓜酥餅」、限定版「香火祭平安米」以及許多在地水上鄉農特產品。

鄉長林緗亭表示，《水上香火祭･龍德啟程》，結合龍德村龍德宮的慶典與故事，從早上在市區看到的「踩街繞境」有水上國中管樂隊一起來參與，還有大猩猩﹑小青蛙跳16蹲，接著下午廟宇前還有小丑互動表演﹑宋江陣、親子走讀闖關、崎仔頭文化藝術發展協會表演、傳統太鼓獅陣以及文青市集，讓大家在國際古蹟日能一起感受傳統節慶熱鬧氣氛。

▲立委蔡易餘為「水上香火祭」撩下去，親身擔任夾娃娃 。（圖／記者翁伊森翻攝）

鄉長林緗亭指出，這次公所與廟宇結合首次的文化活動在龍德村，她本身也是龍德村的女兒，未來如果大家玩得開心，鄉公所會媒合更多資源，持續挖掘各村的大型廟宇活動，擴大舉辦。

鄉長林緗亭強調，這次走讀活動也吸引許多大朋友、小朋友一起來，公所也將出版查某厝姑丈的故事繪本，預計10月份將陸續到鄉立圖書館及水上鄉內國小推廣，期盼水上的孩子更能了解在地文化。